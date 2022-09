Posted by Hector

Logra el hockey de Sonora cuatro medallas en la Copa Indios de Jalisco

-Los seleccionados sonorenses sumaron una presea de oro, dos de plata y un bronce, en el Estadio Panamericano de la capital jalisciense

Hermosillo, Sonora; 20 de septiembre del 2022.- El hockey sonorense conquistó cuatro medallas en la Copa Indios que se celebró el pasado fin de semana en Guadalajara, Jalisco, a donde acudieron siete selecciones de nuestra entidad.

Edith Ramírez Arellano, una de las entrenadoras de la legión sonorense, dio a conocer los resultados de sus pupilos que registraron una presea de oro, dos de plata y una de bronce, en el certamen efectuado en el marco de las fiestas patrias en la Perla Tapatía.

El metal dorado lo consiguió la selección de la categoría Abierta Femenil Segunda Fuerza, mientras que las de color argento fueron para ambas ramas de la Sub 12; el bronce lo capturó la Sub 15 de varones. Tanto el equipo Sub 15 de mujeres, como el de Segunda Fuerza Varonil, finalizaron en el quinto sitio.

Ramírez Arellano agradeció el apoyo de la Codeson para la asistencia al torneo que reunió a selecciones de varias entidades del país cubriendo todas las categorías, el cual tuvo por sede el Estadio Panamericano de Hockey dentro de la capital jalisciense.

Entre los reconocimientos que logró la delegación sonorense destacan los de Beatriz Guzmán, nombrada la mejor jugadora y máxima anotadora en la Segunda Fuerza Femenil, y el de Norman Arturo Pérez Ruiz, quien fue galardonado por ser el elemento más sobresaliente en la Sub 12 varonil.

Además, otras tres jugadoras sonorenses acapararon premios: Maribel Salas (Abierta Femenil Segunda Fuerza) y Dania López Tapia (Sub 12), quienes quedaron como las porteras número uno en el evento nacional en su respectiva categoría; asimismo Eunice Velarde Gutiérrez resultó la campeona goleadora Sub 12 al convertir una docena de anotaciones.