Posted by Hector

Las 6 mejores escenas de Heath Ledger (que no son del Joker)

Se convirtió en un ícono de la cultura pop gracias a su actuación en Batman: El caballero de la noche, pero antes de ser el Payaso Príncipe del Crimen, Heath Ledger tuvo otros papeles que le permitieron lucir el gran talento que tenía.

© Proporcionado por Swagger

Sí, con el Joker logró escenas inmortales, pero no debemos olvidar que también nos regaló los seis grandes momentos que puedes ver aquí abajo:

1. El suicidio (El pasado nos condena, 2001)

“¿Me odias?”, pregunta a su padre mientras le apunta con una pistola. Al recibir respuesta afirmativa, se limita a decir “Yo siempre te amé” antes de dispararse en el corazón.

2. “I Want You” (Mi historia sin mí, 2007)

Es un montaje de momentos que Robbie Clark (Ledger) y Claire (Charlotte Gainsbourg) tienen juntos, mientras “I Want You” de Bob Dylan suena de fondo.

3. La serenata (10 cosas que odio de ti, 1999)

En serenatas hay niveles y Ledger puso un alto estándar con esta interpretación de “Can’t Take My Eyes Off You”

4. Todo tiene un fin (Lords of Dogtown, 2005)

El muelle donde los Z-Boys surfeaban se quema, y Skip (Ledger) y Jay (Emile Hirsch) hablan sobre los cambios que ese evento traerá a sus vidas.

5. “Jack Fucking Twist” (Secreto en la montaña, 2005)

Ennis del Mar es un personaje en conflicto consigo mismo y la calidad actoral de Ledger es fundamental para transmitir las frustraciones y alegrías por las que atraviesa, como la escena en la que recibe la visita de su verdadero amor, Jack Twist (Jake Gyllenhaal), después de cuatro años de no verlo.

6. “Lo juro” (Secreto en la montaña, 2005)

En la escena final de la película, Ennis observa la camisa de Jack, quien murió, y con lágrimas en los ojos dice “Jack… lo juro”, mientras la audiencia se queda con un nudo en la garganta.