Posted by Hector

Las 10 series “nuevas” más esperadas del 2017

Para 2017 no sólo las grandes cadenas tienen preparados los regresos de algunas series importantes en décadas pasadas, también Netflix le entra al quite, y no sólo con secuelas, todos tienen preparadas grandes sorpresas que llenarán el ojo del espectador.

¡Echa un vistazo!

10: Legion (FX)

Con la expansión del universo de Marvel, la marca sigue creciendo. Legion ha sido creada por la mente maestra detrás de Fargo, Noah Hawley, es la primera serie de acción para televisión basada en los X–Men y nos cuenta la historia del hijo de Charles Xavier, David Haller (Dan Stevens), un mutante cuyo trastorno mental hace que tenga poderes sobrehumanos. En la serie también aparecerá la novia de David, Syd Barret (Rachel Keller) quien toma su nombre de la banda favorita de Hawley, Pink Floyd.

Fecha de estreno: 8 de febrero

9: 24 Legacy (FOX)

Esta serie es un reboot de 24, donde aparecía Kiefer Sutherland, pero no tiene nada que ver con esa historia. Aquí veremos al héroe de guerra, Eric Carter (Corey Hawkins), quien acaba de regresar a suelo estadounidense, pero está en peligro por lo cual necesitará la ayuda de una experta en contraterrrismo (Miranda Otto). Si bien, Sutherland no regresa, sí lo hace Carlos Bernard, quien actuará de nuevo como Tony Almeida.

Fecha de estreno: 5 de febrero

8: Big Little Lies (HBO)

Bajo la producción de David E. Kelley, la miniserie está basada en la novela homónima de Liane Moriarty, donde se aborda la historia de tres madres competitivas que lo harían todo porque sus hijos sean los mejores de la clase. El proyecto cuenta con la participación de Nicole Kidman, Laura Dern, Adam Scott y Reese Whiterspoon.

Fecha de estreno: 19 de febrero

7: American Gods (Starz)

El libro de Nel Gaiman tomó mucho tiempo en llegar a la TV. En 2014, Freemantle Media compró los derechos y designó a Bryan Fuller (Hannibal) y Michel Green (Heroes) para ponerse al frente del proyecto. Ricky Whittle encarna al enigmático Shadow Moon, mientras que Ian McShane hace al Sr, Wednesday, quien hace a Moon una oferta que no podrá rechazar.

Sin fecha

6: The Defenders (Netflix)

Cuando Netflix se comprometió a hacer más grande el universo de Marvel, aceptó hacer una miniserie donde pudiera juntar a todos algunos de los personajes de los cómics. Esta serie tendrá a a Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist en un encuentro en Nueva York. Aun no se ha dicho más de la historia, por lo que habrá que estar pendientes.

Sin fecha

5: Twin Peaks (Showtime)

El original de 1990, de David Lynch y Mark Frost que sólo duró dos temporadas se convirtió en un fenómeno cultural, por lo que la sorpresa de que esto continuaba en 2017 fue una noticia muy buena para los fans. Los productores lograron que casi todo el elenco original regresara para esta emisión.

Sin fecha

4: Iron Fist (Netlfix)

Marvel nos trae al billonario Danny Rand, un monje budista que regresa a la Gran Manzana tras 15 años de ausencia, pero ahora se dedicará a cazar a los malos con sus poderes que entrenamiento en artes marciales. Finn Jones interpreta a Iron Fist, también aparece Jessica Henwick como Colleen Wing y es probable que cuente con Rosario Dawson, con una participación especial.

Fecha de estreno: 17 de Marzo

3: Taboo (FX)

Una miniserie de ocho episodios, en la que Tom Hardy es el co-creador al lado de su padre, Chips Hardy, quienes llevan al espectador a Londres en 1814, donde un hombre se enfrentará a un emporio de barcos.

Fecha de estreno: 10 de enero

2: A series of Unfortunate Events (Netflix)

Neil Patrick Harris regresa a la pantalla chica como Count Olaf por ocho episodios de la adaptación de Lemony Snickets, la novela tan querida por los niños. Esta adaptación ha sido una de las más fieles según el director y el escritor del guion.

Fecha de estreno: 13 de enero

1: Prison Break (Sequel) (FOX)

Una secuela de sólo nueve episodios de la popular Prison Break que se mantuvo al aire por cuatro temporadas. Sequel toma la historia siete años después de que terminó. Paul Scheuring vuelve como el creador original lo mismo que los dos protagonistas de la serie, aunque uno parecía que no podría regresar por su muerte en el final de la primera emisión.

Sin fecha