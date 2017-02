Posted by Hector

Lady Gaga sí mandó un mensaje a Trump con su show en el Super Bowl

Para nadie es novedad la postura política de Lady Gaga. En el pasado, la cantante nunca ha tenido miedo en mostrarse a favor de Hillary Clinton y por consecuencia, en contra de Donald Trump.

Aunque se dice que para su show del medio tiempo del Super Bowl, la NFL le pidió que se abstuviera de emitir cualquier mensaje o postura política, todo parece indicar que a su manera, la cantante terminó haciéndolo.

Para su set de 12 minutos Gaga eligió como opening “God Bless America”, y posteriormente interpretó “This Land is Your Land”, de Woody Guthrie. Ésta última ha sido interpretada por medios estadounidenses como una protesta hacia la nueva administración de la Casa Blanca, especialmente porque la canción original incluía la línea: “There was a bigh high wall there that tried to stop me” (Hay un gran muro que trató de detenerme).

Y por si esto no fuera lo suficientemente irónico y a su vez “directo”, resulta que este tema fue compuesto para el padre de Trump, Fred Trump, quien era un arrendador de tierras en 1950 y que para 1970, años después de la muerte Guthrie, el Departamento de Justicia lo demandó por discriminación en contra de los negros. Al final él se las arregló con la policía para no ir a la cárcel ni aceptar su culpabilidad en el tema.

Hace una semana, Lady Gaga prometió en conferencia de prensa un performance que promoviera la inclusión: “Creo en una pasión por la inclusión. Creo en el espíritu de la equidad y el espíritu de este país como uno de amor, compasión y bondad”.