La violencia de género representa un reto en el que debemos avanzar de manera significativa, de no hacerlo puede acrecentarse, aseguró el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. “Si no reconocemos nuestros problemas, no vamos a ser capaces de enfrentarlos para resolverlos”, dijo.

Al firmar el convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Social, Acciones para Prevenir la Violencia Contra las Mujeres, destacó que las mexicanas requieren el apoyo completo y total del Gobierno de la República, por ello, agregó se han emprendido acciones como los Centros de Justicia para su atención en 26 estados, y el objetivo es que cada entidad cuente con uno.

En el Salón Revolución de esta dependencia subrayó la importancia de no naturalizar la violencia contra las mujeres, y las exhortó a no taparse los ojos si son víctimas de este flagelo. Tienen, aclaró, que enfrentarlo, “ustedes son más inteligentes, más audaces que los hombres”.

El Gobierno las está dotando de instrumentos para que puedan salir adelante y que no continúen en ese círculo vicioso en el que la falsa normalidad es que sean agredidas o que un hombre valga más que una mujer, subrayó el Secretario Osorio Chong.

El encargado de la política interior del país destacó que la violencia habita todo espacio en que es permitida, no importando clase social o económica. Ni una más, precisó, no solo en las palabras, si no en las acciones, que se sepan qué hay castigo para aquellos que lastimen a las mujeres.

Para que las acciones de gobierno funcionen se requiere la participación ciudadana, y la denuncia para que se pueda castigar y erradicar la violencia contras las mujeres. Así, en poco tiempo vamos a poder avanzar como nunca lo habíamos hecho, y hoy es un gran inicio, concluyó.

El Secretario de Desarrollo Social, SEDESOL, Luis Enrique Miranda Nava, sostuvo que no debe permitirse ningún tipo violencia de género ni en México ni en ninguna parte del mundo, por lo que pidió a las beneficiarias de los programas de LICONSA difundir este mensaje.

La valentía, sostuvo, no solo se demuestra diciendo no a cualquier tipo de violencia, ya sea física, sicológica o presión laboral, sino se demuestra trabajando por su familia. “México se los va a agradecer y México vale la pena”, subrayó el titular de SEDESOL.

La Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alejandra Negrete Morayta, explicó que este convenio permitirá que las beneficiarias de los programas de Liconsa conozcan la línea Háblalo y, así, cuenten con asistencia legal y psicológica que les permita salir del círculo de violencia.

“Porque no es normal que las mujeres vivamos violencia y que la sociedad lo permita. Es importante contar con todos estos recursos para que podamos decir basta, y dejar de vivir una vida en un silencio que nos oprime”, resaltó Negrete Morayta.

El director general de LICONSA, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva informó que todos los productos de abasto social de este programa cuentan con el número 01800 HÁBLALO para que la población beneficiaria lo conozca y sepa dónde puede reportar casos de violencia.

La presidenta de Fundación Origen, A.C., Mariana Baños Reynaud, sostuvo que la línea 01800 HÁBLALO es una herramienta más para romper con este círculo yrepresenta una oportunidad para expresar cualquier problemática que enfrenten las mujeres para que reciban ayuda en caso de ser víctimas de violencia.

A nombre de las beneficiarias de Liconsa, Guadalupe Albiter Albiter, proveniente de Ciudad Nezahualcóyotl, sostuvo que para romper un modelo de violencia se necesitan dos actores: hombres y mujeres, por lo que pidió incluir a los hombres en las pláticas que reciben sobre equidad de género. Asimismo, agradeció al Gobierno de la República que les proporcionen seguridad en las Lecherías de LICONSA

Estuvieron presentes en el evento, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.