La lucha de los médicos en México

Hay plazas para médicos, no hay condiciones

Por: Héctor Martínez

En el ir y venir de la información, tan efímera tan supersónica de las redes, este tema sigue más que vigente. Es una verdadera muestra de que la sociedad unida puede hacer que las cosas cambien. Los médicos también ponen el ejemplo y hace unos días con el anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que contrataría 500 médicos de Cuba, el despertar de los médicos fue fuerte. La realidad superó a la ficción y esto ha provocado que el sistema de la “Cuarta Transformación” tuviera que verse obligada a accionar como debe ser. En estos días ha salido la convocatoria para contratar 13,765 plazas para médicos y especialistas en todo el país. Como dato 1763 son para medicina interna, 1728 de urgencias, Ginecólogos-Obstetras 1572, y siguen en el top pediatras, anestesiólogos y cirujanos generales. En varios comentarios, dicen usuarios de redes, que están disponibles desde el año 2019 pero la cabeza de la publicación claramente dice “¿Eres médico especialista? Participa en la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas. Convocatoria 2022” No cabe duda que fue a razón de la organización que “Aquí Estamos” en donde se han registrado 3,086 médicos de los cuales Generales son 1724 y Especialistas son 1362. Este proyecto encabezado por un gran grupo de médicos y por la Dra. Ana Cecilia Jara. El objetivo es claro, se ocupa que las plazas se liberen y ya se logró. Aún falta mucho camino por recorrer. Y como dato adicional en #Sonora se habla de una vacante de 491 plazas sin cubrirse. Javier Villarreal, Secretario General de CTM en este estado tiene varios años encabezando también esta lucha de que se cubran las plazas que hacen falta para un mejor servicio y es específicamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Las condiciones no son las más indicadas y también lo comentaba el mismo líder sindical, en donde se hablaba de la diferencia entre los costos de ejercer la labor en zonas metropolitanas, serranas y ciudades consideradas como zonas de alta costo debido a las distancias y falta de servicios, temas que sin lugar a dudas deberán ser considerados por el gobierno para definir las prestaciones. En este estado encabezan la lista 149 médicos de urgencias, 66 de medicina interna, 32 de medicina del enfermo, anestesiólogos, pediátricos, cirujanos y etc.