Posted by Hector

LA CRISIS EN LA SOCIEDAD

Cooperativa Verbal

Siguen coincidiendo integrantes de esta sociedad en la región de Caborca que lo que está sucediendo es culpa de lo que sucede en el núcleo familiar; la falta de valores para que nuestros hijos, sobrinos, primos o vecinos se integren al lado de la delincuencia viene de casa. Un problema generacional que vino a romper con los fuertes cánones disciplinarios en los que tenemos más de 30 años fuimos educados, a punta de chancla o cintarazo pero educados. Es seguro que algunos de esos también fueron a parar al lado oscuro, los menos si lo podemos asegurar. Ahora que nuestros hijos tengan lo que nosotros no tuvimos y de ahí la necesidad de tenerlo al precio que sea.

La Sociedad Caborquense y de la región lleva ya algunos años que está siendo abatida por estos temas en donde los que se dedican a los temas “ilegales” hoy son parte de encumbradas familias y en donde los apellidos ya no se diferencían.

El hartazgo social de quienes se dedican a actividades lícitas, precisamente por no dejarlos trabajar, está por estallar. La muestra la pusieron los manifestantes hace casi un mes por otra muerte de un joven talentoso o no, brillante o no; también pudiera ser un familiar cercano a nosotros. Va siendo hora que las autoridades tomen cartas en el asunto y den resultados, de no hacerlo el estallido es inminente.

Ya no es política ordinaria la que los políticos deberán aplicar, deberán hacer cosas extraordinarias para ganarse la confianza de la sociedad y lograr sortear esta crisis en la sociedad.