Posted by Hector

La australiana que derrotó Kylie Jenner

Kylie Jenner no podrá ser uso de su nombre a nivel artístico y comercial puesto que la cantante Kylie Minogue ganó la batalla legal que enfrentaban como propietaria del nombre ‘Kylie’.

Este problema surgió luego de que la hermana de Kendall Jenner tratara de usarlo para su línea de maquillaje sin tomar en cuenta a la cantante, quien anteriormente registró su nombre como marca.

Los representantes de Minogue hicieron una carta a The US Patent and Trademark Office donde argumentan que la australiana es una artista de renombre a nivel internacional, mientras que la Kardashian es sólo ‘una figura de un reality show de segunda’.

Esta no es la única pelea legal a la que se ha enfrentado la media hermana de Kim Kardashian. El año pasado fue acusada por la ‘makeup artist’ Vlada Haggertty de haber plagiado una de sus MÁS