Posted by Hector

@KarinagarciaQB CIERRAN CON ÉXITO FIESTAS DEL 6 DE ABRIL 2017 ¡CABORCA, MI TIERRA!

UN GRAN PRESENTACIÓN DEL ‘MUSICAL MY WAY’; A LO LARGO DE LOS 9 DÍAS, CIENTOS DE FAMILIAS ASISTIERON A LOS DIFERENTES EVENTOS

CABORCA, SON; 9 ABRIL 2017.- Luego de la presentación del espectáculo basado en música de cabaret denominado “My Way”, y con la representación de la alcaldesa Karina García Gutiérrez, el secretario del ayuntamiento, Ricardo Araiza Celaya, clausuró con gran éxito las fiestas del 6 de Abril 2017, con las que se celebró los 160 años de la gesta heroica de 1857.

En nombre de la presidenta municipal, el secretario de la comuna agradeció el bello espectáculo que sirvió como broche de oro para cerrar los eventos culturales, deportivos, cívicos, artísticos y de convivencia organizados por el gobierno municipal para celebrar el orgullo por nuestra historia e identidad bajo el lema ¡Caborca, mi tierra!.

Ante un gran público conformado por familias de diferentes puntos de la ciudad, el funcionario hizo extensivo el respaldo del gobierno estatal a través del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), así como al personal, funcionarios, empresas patrocinadoras y a la comunidad en general por hacer de estas fiestas motivo de encuentro y sana convivencia.

Asimismo, destacó la entrega, el tiempo y esfuerzo de los principales organizadores de los festejos, el director de Acción Cívica, Jaime Valle Jiménez y los coordinadores de la Casa de la Cultura, Abel Sánchez Zepeda e Isela García Hoyos.

El espectáculo de música de cabaret “My Way” es una producción del ISC que se realiza bajo la dirección escénica de Osvaldo Sánchez, con la participación de las cantantes Paloma Morales, Alva Chacón y la caborquense Luz Karen Valencia, con el acompañamiento y dirección musical del maestro Héctor Acosta.

Se trata de un delicioso espectáculo escénico del tipo de la época de oro del cabaret con interpretaciones de la música de grandes artistas como Frank Sinatra, Nina Simone, Dean Martin y Ella Fitzgeral, entre otros.

Con sus bellas voces, el talento interpretativo, la interacción con el público y algo de picardía; los artistas mantuvieron a los asistentes embelesados con las reconocidas canciones como New York, A Mi Manera (My way) y otros grandes éxitos de los mencionados genios musicales.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

“TRABAJANDO JUNTOS, CABORCA AVANZA”