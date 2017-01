Posted by Hector

Justin Bieber cree que la relación de Selena Gomez y The Weeknd es falsa

La cantante Selena Gomez no ha dejado de protagonizar titulares desde noviembre, cuando se presentó en los American Music Awards.

Pero el interés que ha provocado últimamente se debe más a su inesperado romance con The Weeknd que a sus próximos proyectos profesionales, por lo que su ex está convencido de que esa relación no es más que un engaño para que ambos se conviertan en el centro de atención.

Selena Gomez y The Weeknd, ¿romance?

De acuerdo con TMZ, fuentes cercanas a la estrella de pop canadiense fueron testigos de cómo Justin puso en duda el romance más hot del momento, sugiriendo que Selena necesita volver a ser el centro de atención para tener más éxito con sus siguientes lanzamientos musicales.

Por el momento, lo único que se ha confirmado son las colaboraciones de Selena en el nuevo álbum de Paulina Rubio y en las próximas campañas de Coach, como modelo y diseñadora.

Pero, sean ciertos o no los rumores acerca de un nuevo proyecto musical de Selena y de su relación con Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, la reacción que tuvo Bella Hadid al dejar de seguir a Selena deInstagram, parece indicar que la top model no está nada contenta con este romance.