Posted by Hector

Julión Álvarez está en contra de los excesivos precios de sus boletos

El día de ayer Julión Álvarez cerró con broche de oro la Feria Internacional del Caballo en Texcoco y como lo dimos conocer hace unos días, los boletos para ver al cantante en el palenque incluso sobrepasaban los 13 mil pesos, situación que molestó a muchos fans.

Por su parte “el rey de la taquilla” aseguró que él no desea que sus fans paguen esos exorbitantes precios para verlo, ya que él procura mantener precios accesibles para todo su público, aunque la reventa se encuentra fuera de sus manos.

“Imagínese cuando salieron esos costos; nosotros no estábamos tan de acuerdo, se me hacía muy elevado 500 pesos (25 dólares) en la zona general. Ahora imagínense cómo está en la reventa y desgraciadamente no podemos hacer nada. Créanme, siempre verifico personalmente los precios con los que salimos a la venta”, aseguró el cantante a un medio de comunicación.

Antes de conquistar a todo su público en Texcoco, Julión también quiso hablar sobre la seguridad que debe de existir en los palenques, ya que la dinámica de conciertos en estos lugares es muy distinta a la de otros recintos.

“No podemos encerrarnos en pánico porque cualquiera podría echar a perder esta tradición. Hay que salir adelante y seguir cantando. En mi caso, mi gente de seguridad es para coordinar a los medios y para saltar en los palenques a la hora de los jalones y borrachazos”,

Por otra parte, cabe mencionar que el cantante se encuentra a tan sólo unos días de estrenar su nuevo sencillo, causando gran expectativa en redes sociales.