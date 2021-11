Posted by Hector

Juan Murrieta a 60 días

Juan Murrieta propone Impulsar la Transparencia en Cabildo y exhorta a OOMAPAS a tener mayor sensibilidad

No más vales de gasolina y de despensas para nosotros los regidores

H. Caborca, Sonora a 20 de noviembre de 2021.- El Regidor del PRI, Juan Murrieta González externó a 60 días de haber tomado protesta en el cargo a que exista mayor transparencia en la mesa del Ayuntamiento (Cabildo) y sean retomadas las transmisiones en vivo de las sesiones entre otros temas:

“Seguimos haciendo nuestro trabajo ante la sociedad de Caborca en forma transparente y siempre viendo por los caborquenses. Hemos dado seguimiento oportuno a cada solicitud que nos han estado realizando a través de nuestra oficina de Enlace ante las autoridades correspondientes. De nada sirve que lleguen las solicitudes si uno como servidor de los carborquenses no se le da seguimiento y respuesta”, externaba.

Y agregaba: “Hoy llevamos 60 días haciendo propuestas firmes y con beneficio en las necesidades de Caborca. Hemos estado concluyendo con los trabajos que se nos encomendó como integrante del Ayuntamiento en materia de entrega recepción; Y estamos entregando propuestas para que existan CUENTAS CLARAS”.

También exhortó a la dirección de OOMAPAS para que se sensibilice con las personas que no cuentan con el servicio de agua porque perdieron sus trabajos o ingresos en esta terrible pandemia que vamos saliendo: “Es un derecho humano contar con un mínimo del vital líquido por ser un asunto totalmente de salud. Se debe constituir un esquema que apoye a las familias que no han podido pagar sus recibos y que hoy sus cuentas son impagables”.

“Pienso que debemos impulsar la transparencia en las decisiones que se tomen en la mesa del Ayuntamiento (Cabildo) por ello estoy realizando dos acciones: Publico cada convocatoria a Sesión en mis medios de comunicación. Y he presentado una solicitud para que sean retomadas las transmisiones en vivo a través de las distintas plataformas digitales las sesiones del Ayuntamiento (Cabildo)”.

“Además como funcionarios de elección popular debemos ajustarnos el cinturón y buscar que los recursos sean mejor aplicados: Presenté ante el pleno del Ayuntamiento una propuesta para que a nosotros los regidores no se nos entreguen vales de despensa ni gasolina a partir del próximo presupuesto. Espero sea aprobada y estos recursos se apliquen en AGUA PARA TODOS, cultura y deporte que son prevención y electricidad para nuestras comunidades y colonias”

“Continuamos dando seguimiento a las necesidades que se nos presentan en la oficina de enlace y seguimos haciendo Gestión para Todos”, concluía.

Click aquí para video https://fb.watch/9qPoM1MlTG/