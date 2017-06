Posted by Hector

Jolette podría ingresar a Televisa

Ahora que Televisa les está abriendo las puertas a los ex participantes de “La Academia” e impulsando las carreras de Carlos Rivera, Yahir, Yuridia, Fabiola Roudha e incluso de “Primera Generación”, era de esperarse que también se interesara en quien fuera la ex académica que más rating le dio a la emisión dominical: Jolette.

Y es que todo parece indicar que la guapa tapatía podría integrarse a las filas de la televisora de San Ángel como participante de la nueva edición del programa “Bailando por un sueño”, pues se dice que ya hay pláticas con los productores Galindo, aunque nada confirmado por el momento.

“Bailo porque me gusta, porque llegué a una zona de clases de baile, en donde hay zumba y todo, no porque me esté preparando… me avisan de todo, parece que hay proyectos padres y yo espero que se lleguen a concretar”, comentó Jolette a varios medios de comunicación.

Por otra parte aseguró que aunque sus fans se lo piden, ella no tiene pensado regresar a la música.

“No, la cantada no, la neta no, ¿para qué les miento?”

Cabe mencionar que después del reencuentro de la “Primera Generación” de La Academia, surgieron los rumores sobre un reencuentro de la cuarta generación del reality, pues esas dos ediciones son consideradas las más exitosas, pero hasta ahora la también presentadora no tiene contemplado ese proyecto.

“En el grupo que tenemos en WhatsApp, Paula puso: ‘oigan miren que padre, ojalá nosotros en cinco años’, pero no tengo idea la verdad”.

Recordemos que actualmente Jolette se encuentra triunfando como conductora, presentando cápsulas especiales en el programa “Cuídate de la cámara”.