Posted by Hector

@JavierCTMSonora LUCHAR POR MEJORES SALARIOS, ES CORRESPONDER CON JUSTICIA EL VALOR DEL TRABAJO HUMANO: JAVIER VILLARREAL GÁMEZ

LUCHAR POR MEJORES SALARIOS, ES CORRESPONDER CON JUSTICIA EL VALOR DEL TRABAJO HUMANO:

JAVIER VILLARREAL GÁMEZ

• La organización obrera más importante y numerosa del Estado rompe con la tradición del desfile, y realiza concentración masiva en el Centro de Usos Múltiples

• Entre las principales demandas se encuentran la derogación de impuestos en horas extras, vacaciones y utilidades.

Ante más de 10,000 trabajadoras y trabajadores reunidos en el Centro de Usos Múltiples, la Federación de Obreros y Campesinos de Hermosillo, CTM, realizó por primera vez en su historia un evento masivo para conmemorar el Día Internacional del Trabajo.

Ahí, el Secretario General de la CTM en Sonora, Diputado Javier Villarreal Gámez, reconoció a la Gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, por la intensa promoción para la apertura de nuevas empresas y por ende, la generación de empleos.

“Señora Gobernadora, la felicitamos por estos logros y le pedimos su valioso apoyo para que las nuevas inversiones y empleos que son promovidos para Sonora, sean empleos de calidad, con salarios dignos que permitan atender las necesidades básicas de la familia”, resaltó el líder cetemista.

Por parte de la clase trabajadora, se comprometió a seguir con el impulso a la productividad y competitividad de las empresas.

“Los sindicatos y organizaciones de trabajadores integrantes de la CTM, reiteramos el firme compromiso de acompañar y apoyar en todo en su Gobierno, a quien coordine los esfuerzos de todos los sectores de nuestra sociedad, recuperando paso a paso la grandeza de Sonora”, enfatizó.

Al hacer uso de la voz, la Gobernadora Pavlovich, dijo ser una aliada de los trabajadores, al estar en la búsqueda constante de beneficios para ellos: “cuando me dijeron que el subsidio de energía eléctrica era probable no se repitiera este año, lo primero que pensé fue en ustedes y en el arduo trabajo que realizan para mantener a su familia”, señaló la mandataria estatal.

Recordó que Sonora es de los estados con más empleo generado en el primer trimestre del 2017; y agradeció la disposición al diálogo de esta central obrera, que ha permitido avanzar hacia la igualdad social y desarrollo económico en todos los municipios de la entidad.

El anfitrión y líder de la CTM en Hermosillo, Héctor Robles Núñez, destacó los logros obtenido este año en las negociaciones salariales que fueron desde el 8.5% de incremento al salario, hasta 14.5% en general.

“Todo esto lo hemos logrado manteniendo la paz y estabilidad social, lo que habla de una nueva forma de hacer las cosas, que nos permite avanzar con modelos de ganar-ganar: gana la empresa, pero también que ganen los trabajadores”, indicó.

Por parte de los trabajadores, habló fuerte y claro la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de IAC, Alma Dolores Estrada, quien reclamó a las instituciones como INFONAVIT e INFONACOT, que regresen el sentido social por el cual fueron creadas.

“Es inconcebible que manejen tasas de interés por encima de las bancarias, e incluso penalicen por pronto pago, algo que incluso los bancos ya no hacen”, expresó.

Asimismo, expuso los problemas existentes en el IMSS, AFORES Y exigió la derogación de impuestos al salario, especialmente en horas extras, pago de vacaciones, aguinaldo y utilidades.

Al concluir el magno evento, los trabajadores cetemistas disfrutaron de un festejo con el grupo musical La Brissa.