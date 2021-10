Posted by Hector

Internet gratuito: GPPRI SONORA

PRESENTA GPPRI INCIATIVA PARA QUE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA, CUENTE CON ACCESO A #INTERNETGRATUITO



Hermosillo, Sonora, 19 de octubre 2021.- Debido a que el Internet es, indudablemente, el conducto toral para que todas las personas puedan ejercer su derecho a la educación, así como de libertad de expresión, mismos que son protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el grupo parlamentario del PRI presentó una iniciativa para que los estudiantes de educación básica cuenten con acceso gratuito a internet.

La Diputada Natalia Rivera, en representación de la bancada del PRI, presentó el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 122 de la ley de Educación del estado de Sonora y los artículos 6 y 39 de la ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo del estado de Sonora.

“Debido a la pandemia mundial de Covid-19, se ha ocasionado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos, uno de ellos es el sector educativo, lo que ha provocado el cierre de escuelas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, del total de la población de estudiantes inscritos en el mundo, se calcula que más del 89% está actualmente fuera de la escuela al cierre por la enfermedad”, explicó la diputada Rivera Grijalva.

Actualmente existe un déficit de acceso a internet en el contexto de la pandemia, y con el fin de evitar un daño a derechos fundamentales como la educación, es importante realizar esfuerzos y compromisos para que esto no aumente y evitar desigualdades en el acceso al Internet, por lo que es imperante implementar mecanismos para ofrecer gratuitamente el uso del mismo, y generar con ello habilidades digitales a través de un programa sin límite de acceso a cobertura.

Esta iniciativa forma parte de una batería de 3, que tienen como propósito combatir la brecha digital que preserva condiciones de pobreza, misma que debería de considerarse como una carencia por CONEVAL, comparable a las necesidades básicas de alimentación, de seguridad social, o de servicios públicos. El que los niños y jóvenes no tengan acceso a internet, es una carencia que el estado Mexicano debe combatir. La pandemia ha echado luz sobre la importancia de que niños y jóvenes tengan acceso a internet, no solamente para un mejor desempeño académico, sino también para que tengan más oportunidades incorporarse al ámbito laboral y desarrollarse profesionalmente con plenitud y puedan estar todos en igualdad de circunstancias, puntualizó la diputada Natalia Rivera.