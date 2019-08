Posted by Hector

Instala SSP Comité Transversal ALVI en Caborca @davidanayac @ISMujeressonora

Firman convenio de colaboración para atender y dar seguimiento a las llamadas al 9-1-1 por violencia familiar y de género.

Caborca, Sonora.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) instaló en Caborca el cuarto Comité Transversal para el estudio e implementación de las llamadas de emergencia de violencia y de género ALVI en el estado, informó David Anaya Cooley.

El secretario de Seguridad Pública explicó que ALVI brinda atención y seguimiento a los domicilios que cuenten con llamadas reincidentes por violencia familiar y de género, en coordinación con 35 instituciones de los gobiernos estatal y municipal y sociedad civil.

Con la firma de convenio con el H. Ayuntamiento, Caborca se suma a Hermosillo, Cajeme y Nogales donde ya opera el Comité.

«Con esta firma de convenio se demuestra el compromiso del ayuntamiento para trabajar en forma coordinada para brindar mejor atención a los casos de violencia familiar que se identifican a través de las llamadas de emergencia», comentó.

Durante la primera reunión del Comité Transversal ALVI en Caborca, presentó un análisis detallado de la incidencia a nivel estatal de llamadas al 9-1-1; dio a conocer que en primer lugar se encuentran los reportes de música con alto volumen, la segunda causa es por violencia intrafamiliar y el tercer lugar es persona agresiva.

Anteriormente, dijo, no se atendían las llamadas relacionadas con violencia familiar con profesionalismo y sensibilidad, ahora a través de ALVI brindan apoyo las 24 horas del día con un protocolo específico por medio de los despachos del Instituto Sonorense (ISM) de las Mujeres y DIF Sonora.

Específicamente en el caso de Caborca, precisó, se encuentra en octavo lugar en el top por municipios con 909 llamadas recibidas a la línea de emergencia en lo que va del 2019.

Ante el presidente municipal de Caborca, Librado Macías González, Anaya Cooley manifestó que las colonias con mayor índice de reportes al 9-1-1 por violencia familiar este año, son: Santa Cecilia, Centro, La Huerta, Burócrata, Aviación, Palma Dorada, Lázaro Cárdenas, Rural, Plutarco Elías Calles (La Y Griega) y Tierra Blanca.

Señaló que es el domingo entre las 7 y 11 de la noche cuando se incrementan las llamadas relacionadas con violencia familiar en Caborca.

Según estadísticas del 9-1-1, la violencia familiar en el municipio, en su mayoría es de tipo sicológica, física y patrimonial; y se ejerce de hombre a mujer, familiar y ex esposo a mujer.

La directora de Seguimiento Internacional a Programas con Perspectivas de Género de la SSP, Cassandra López Manzano, expuso a detalle la forma en la que opera este protocolo.

Indicó que mediante la transversalidad trabajan en equipo en el análisis y con la participación del grupo especializado (policías municipales), se está mejorando la atención de las llamadas.

Por su parte, Blanca Saldaña López, coordinadora ejecutiva del ISM, celebró esta alianza de colaboración que la SSP encabeza, ya que el trabajo a favor de las mujeres, no sólo es responsabilidad de la institución a su cargo.

Presente: Guadalupe Domínguez de Macías, presidenta del DIF Caborca; Omar Gómez Ruiz, coordinador general del C5i; Jorge Andrés Suilo Orozco, coordinador del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana; Eduardo Leal Molina, comisario de Seguridad Pública en Caborca, y autoridades municipales.