Posted by Hector

Inicia @RicardoAnayaC recorridos como expositor

La “George Washington University”, en Washington, D.C., es la primera de varias universidades a las que acudirá como expositor invitado en aquel país, para dar a conocer la postura del PAN ante la nueva coyuntura internacional.

En su conferencia ante alumnos y maestros, sostiene que México es importante para EU, al ser su segundo mercado de exportaciones.

Los migrantes mexicanos contribuyen de manera muy importante en beneficio de la economía estadounidense.

La amenaza de que México pagará por el muro es insultante e inaceptable.

El Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, impartió una conferencia a estudiantes y maestros de la “George Washington University”, en Washington, D.C., en la que argumentó por qué la relación entre México y Estados Unidos debe basarse en construir puentes y no muros.

En las instalaciones de la “George Washinton University”, la bienvenida corrió a cargo de la doctora Elizabeth Vaquera y del investigador Louis Caldera, directora y subdirector del “Cisneros Hispanic Leadership Institute”, respectivamente.

Anaya Cortés criticó la postura del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al señalar que “México no es el único país que se ha beneficiado del Tratado de Libre Comercio, y así lo revelan los números, que indican que el valor del comercio entre los dos países se multiplicó por seis desde que entró en vigor el tratado, en 1994. Hoy, México es el segundo mercado más grande para las exportaciones de Estados Unidos, más grande que China, Japón y Alemania juntos”.

Y es que, reconoció, “los puentes del TLCAN” han ayudado a la economía mexicana, pero al mismo tiempo han contribuido a reducir la inmigración ilegal a los Estados Unidos: “Entre 2009 y 2014, cerca de 1 millón de migrantes mexicanos y sus hijos nacidos en Estados Unidos regresaron a México”, agregó.

Anaya explicó que la pérdida de empleos manufactureros en Estados Unidos se debe a la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, a la crisis financiera de 2008 y a la automatización de la industria manufacturera, no al Tratado de Libre Comercio.

“El déficit de Estados Unidos con China es más de cinco veces el valor del de México. También es más grande su déficit con Japón. En términos del valor porcentual del déficit con respecto al total del comercio, también es mayor el que tienen con Corea, Alemania, Francia y Rusia”.

Como contexto, Ricardo Anaya recordó que México es un país con más de 3 mil años de historia, con una población de 120 millones, lo que la convierte en la décima más grande del mundo. También comentó que es la economía número 15 a nivel global y que exporta más bienes manufacturados que el resto de todos los países latinoamericanos juntos.

Asimismo, desmintió los dichos de Donald Trump, respecto a que México envía gente que lleva problemas, drogas y crimen: “En primer lugar, lo que enviamos, principalmente, son turistas. ¡Muchos turistas! Según las proyecciones del Departamento de Comercio de Estados Unidos, México se convirtió, en 2016, en el país que envía más turistas a Estados Unidos. Casi 20 millones de turistas mexicanos”.

Finalmente, recordó que, si bien es cierto que hay un número importante de inmigrantes indocumentados de origen mexicano, cuatro de cada cinco de los inmigrantes de origen mexicano son ciudadanos o residentes permanentes; que desde 2009 son más los mexicanos que han regresado a México que los que se han ido a Estados Unidos; y que los inmigrantes mexicanos tienen un aporte muy importante a la economía de los Estados Unidos, tanto por su trabajo como porque un número creciente de ellos son empresarios y generan empleos.

En las próximas semanas, Ricardo Anaya Cortés visitará otras universidades de Estados Unidos, a fin de dar a conocer las posturas del Partido Acción Nacional ante la nueva coyuntura internacional, la cual exige una defensa decidida de los intereses de los mexicanos en el exterior.