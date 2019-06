Posted by Hector

Inicia Gobernadora programa “Ponte Frente al Espejo” para atender salud emocional de los sonorenses

*A través de la Secretaría de Salud se brindará atención especializada

Hermosillo, Sonora.- Para mejorar la calidad de vida de los sonorenses, ayudar a las personas a fortalecer su salud emocional y mostrarles alternativas que los motiven a mejorar sus relaciones familiares y entorno laboral, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano inició el innovador programa “Ponte Frente al Espejo”, que tiene el objetivo de atender de manera integral la salud mental de las personas, con médicos especializados de la Secretaría de Salud.

Ante más de mil 600 asistentes, quienes se comprometieron como colaboradores del programa, y acompañada por Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud; Célida López Cárdenas, alcaldesa de Hermosillo; funcionarios estatales, empresarios, especialistas en el área y representantes de la sociedad civil, la mandataria estatal indicó que el programa “Ponte Frente al Espejo” es una gran herramienta para marcar la diferencia en la salud mental de la sociedad sonorenses.

“Hay que trabajar con nuestras emociones, hay que trabajar con nuestro pensamientos, la mente es la loca de la casa, sin duda, no dejen que agarre monte, no dejen que sus pensamientos los vayan traicionando, en esta vida uno viene a ser feliz, viene a vivir la vida, no que la vida te pase por enfrente sin vivirla o sufrirla, que son las dos cosas”, señaló la gobernadora.

Con el lema: “¿Qué ves cuando te ves?”, detalló, el programa cuenta con la plataforma digital www.pontefrentealespejo.com y se basa en una App móvil que incluye dos cuestionarios avalados por la Organización Mundial de la Salud para detectar a la población con riesgo de trastornos mentales, a fin de que pueda ser atendida oportunamente.

“Este programa para mí no es una campaña, es algo que nos va a ayudar a trabajar nuestro interior, vamos a poder ayudar a todas aquellas y aquellos que no sabemos que no la están pasando bien, que no sabemos que no están bien, y que a la mejor ellas y ellos tampoco saben que no están bien”, mencionó.

Al ingresar a la plataforma, dijo, los usuarios podrán responder los cuestionarios de manera totalmente confidencial y al hacerlo conocerán su estado de salud física y emocional. Al mismo tiempo encontrarán recomendaciones que les servirán para sentirse mejor en todas las áreas de su vida.

“Nadie nos dijo que la vida era fácil, que no iba a haber problemas, lo importante es tener la fortaleza y la paz interior para enfrentarlos, los invito a que la tengan; aprovechen este programa, vamos a dar todo, me voy a partir el alma con este programa porque sé que puede hacer la gran diferencia en la sociedad sonorense”, aseguró la gobernadora.

Enrique Clausen Iberri precisó que la plataforma digital está diseñada para ayudar a las personas a sentirse mejor, ya que se pueden detectar diversos problemas emocionales, como ansiedad y depresión, además de saber cómo está su autoestima y su desarrollo personal.

Apuntó que la plataforma tiene información para mejorar la nutrición, las redes de apoyo, el sueño y evitar el consumo de sustancias, el agotamiento, la tristeza y la violencia; las recomendaciones con las que cuenta la plataforma están escritas en un lenguaje sencillo y son muy útiles porque están hechas para la población en general.

“Ponte Frente al Espejo no es una campaña, es un programa integral con el que queremos cambiar la vida de los sonorenses, por una más plena y por una vida más feliz”, enfatizó.

Además de las recomendaciones, señaló Clausen Iberri, la plataforma genera un código para cada persona, con el que puede ingresar cuantas veces quiera para obtener la información que le sea de mayor utilidad, y puede llamar al 9-1-1 “Ponte Frente al Espejo”, en situaciones de emergencia emocional para recibir orientación personal.

En el evento, la gobernadora Pavlovich le entregó un reconocimiento al médico Julián Hernández, quien presentó una conferencia sobre los trastornos emocionales; y agradeció a la joven Janine Espinoza, por su interpretación del monólogo “Ponte Frente al Espejo”.