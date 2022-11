Posted by Hector

Inaugura secretario Aarón Grageda la Semana Cultural “Sonora en la Revolución Mexicana”

Hermosillo, Sonora; 15 de noviembre de 2022.- Con la donación de 62 fotografías por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), de la colección “Los pueblos yaquis de la guerra al reparto agrario 1875 -1949: No se puede vencer a quien no sabe rendirse”, arrancó formalmente la Semana Cultural “Sonora en la Revolución Mexicana”.

El secretario de Educación y Cultura, Aarón Grageda Bustamante, acompañado del titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Organizacional de la Sedatu, Oscar Javier Garduño Espinoza, encabezó el evento inaugural en el patio central del Palacio de Gobierno, donde se exponen dichas imágenes.

El funcionario estatal mencionó la encomienda del gobernador Alfonso Durazo, de trabajar permanentemente en el fomento de valores como el patriotismo y la civilidad, para que las nuevas generaciones conozcan importantes momentos históricos como el movimiento armado de 1910.

“La Revolución Mexicana es el primer momento de transformación social del siglo XX, no solamente en México sino en el plano mundial, y está considerada como el paradigma de la revolución a nivel internacional”, señaló.

Grageda Bustamante agradeció la entrega-donación de las fotografías por parte de Sedatu, ya que recuerdan lo importante que es la cultura y refrendan que la historia no son solamente letras puestas en exhibición con carácter muerto, sino que tienen un amplio significado.

En su intervención, Oscar Javier Garduño Espinoza, detalló que la gran mayoría de las imágenes provienen de archivos históricos de Estados Unidos, porque México había decidido borrar la huella y la historia de los yaquis en los últimos años.

“Por eso la importancia de recordar de dónde venimos porque si no, no sabríamos a donde nos queremos dirigir. La exposición que hoy les dejamos y que estamos convencidos que dejará una huella en el estado, finalmente pretende que esa memoria perdure y se quede aquí en el estado de Sonora. Son 62 imágenes inéditas que no se habían expuesto en el país”, abundó.

Una muestra de esta exposición estará montada sobre la calle Ignacio Comonfort y en Palacio de Gobierno se podrá recorrer la muestra fotográfica y documental “Génesis de una Revolución. La huelga de Cananea en el Archivo General del Estado”.

Las actividades de la Semana Cultural “Sonora en la Revolución Mexicana” finalizarán el 21 de noviembre e incluyen la difusión de cápsulas del tiempo, conferencias, ciclos de cine, presentaciones de libros, exposiciones, conciertos, así como el tradicional desfile cívico, deportivo y cultural que se llevará a cabo el domingo 20 de noviembre a partir de las 9:00 horas.

En la organización de los eventos destaca la colaboración de la SEC con el Boletín y Archivo del Estado de Sonora, Sociedad Sonorense de Historia (SSH), Telemax, Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (Creson) e Instituto Sonorense de Cultura (ISC).