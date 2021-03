Posted by Hector

Inaugura DIF ampliación de la UBR

La tarde de este miércoles, ante la presencia de invitados especiales, autoridades municipales y miembros del voluntariado; la presidenta honoraria del Sistema DIF Caborca, Lupita Domínguez de Macías, presidió el emotivo evento de inauguración de las obras de ampliación y remodelación de la Unidad Básica de Rehabilitación “Alina Trevor Pino”.

La encargada de la unidad de rehabilitación, Georgina Nogales Méndez, expresó su agradecimiento a las autoridades municipales y entregó reconocimientos por su labor al frente de DIF Caborca a Lupita Domínguez de Macías y Edna Guadalupe Reyna Puebla, presidenta y directora del organismo, respectivamente.

De igual forma el presidente municipal, Librado Macías González, se unió al reconocimiento y destacó el gran trabajo que vienen realizando en las diferentes dependencias del DIF, al tiempo que agradeció a la agrupación de agricultores que de manera anónima hicieron entrega del importante donativo que hizo posible llevar a cabo las obras de ampliación de la UBR, “ese donativo de carácter anónimo es una muestra de la confianza que tiene la sociedad hacia el DIF Caborca y sus directivos, pues los donativos y aportaciones se aplican en este tipo de acciones de beneficio a la comunidad” afirmó.

El director de Obras Públicas Municipales, Ricardo Monge Martínez, explicó que se aplicaron recursos por 815 mil pesos, entre materiales adquiridos con fondos del donativo y la mano de obra aportada por el Ayuntamiento, para los 140 metros cuadrados de nueva construcción que incluyen 115 metros cuadrados del área de mecanoterapia, área de vestíbulo, rampas de acceso peatonal y para ambulancias, así como todo el equipamiento eléctrico, hidráulico y de refrigeración. Además se realizaron trabajos para la rehabilitación de la piscina terapéutica.

Antes de cortar el listón inaugural y presidir el recorrido por las nuevas instalaciones donde se presta servicio de terapias a personas de todas las edades, tanto de Caborca como de otros municipios de la región; la señora Lupita Domínguez de Macías expresó su agradecimiento a los productores por el donativo, al gobierno municipal por el apoyo prestado a través de Obras y Servicios Públicos, a los trabajadores municipales, a su personal y sobre todo al patronato y voluntariado por dedicar su tiempo para las diversas actividades recaudatorias que han permitido hacer obras de mejoramiento en todas las dependencias del DIF, “gracias, gracias, gracias; me voy a acabar la palabra pero no me cansaré de agradecer por todo este apoyo y la confianza que nos dan para poder seguir adelante con nuestros programas de apoyo a la comunidad” finalizó.