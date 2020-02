Posted by Hector

Hembra canina produce hasta 70 cachorritos, durante primer año reproductivo: AOM

Urge crear conciencia de esterilización y correcto cuidado de mascotas, expresa el director del Centro Antirrábico, Control Canino y Animal de Caborca

**En Caborca, tan solo los perros producen diariamente más de 3 toneladas de excremento con sus consabidas consecuencias ambientales y de salud, entre otras problemáticas**

Por Marco A. Manríquez

www.codigo07.com

FB: Frecuencia Informativa de Sonora

CABORCA.- Toda vez que, tan solo una hembra canina puede producir hasta 70 cachorritos, durante su primer año de vida fértil (incluidas la descendencia de su primera parición) lo cual es exponencialmente una cifra altísima si no se esteriliza a tiempo, se corre el serio peligro de una sobrepoblación de esta especie, con sus consabidas consecuencias ambientales y de salud.

Así lo enfatizó Adrián Oviedo Méndez, director del Centro Antirrábico, Control Canino y Animal de Caborca, al enumerar una serie de problemáticas adyacentes que se originan a raíz de “la falta de cultura en el cuidado correcto de las mascotas, predominantemente la canina, en cuyo sentido somos muy apáticos.

“Aunque no todos, pero si la gran mayoría, aclaro, y caemos en irresponsabilidad al dejarlos que anden libremente por las calles, con las respectivas problemáticas que ello implica al no hacernos cargo cabal de ellos”, resaltó.

El Médico Veterinario Zootecnista (MVZ), observó que “creemos que con darle comida y tenerlos en el patio o dentro de nuestra propiedad es todo y no es así, la tenencia de mascotas conlleva otras responsabilidades mayores”.

Por tal motivo, Oviedo Méndez, exhortó a la ciudadanía propietaria de esta especie para que acuda a esterilizar a sus animalitos y así evitar riesgo de sobrepoblación canina, ya que la misma puede controlarse con una adecuada concientización ciudadana.

“Si bien, la problemática, no puede considerarse grave, aún, si urge empezar a tomar cartas en el asunto, lo cual ya nosotros como administración municipal comenzamos a hacer y hemos cumplido con las metas de esterilización desde hace varios años, durante las campañas que se realizan para tal efecto”, apuntó.