Posted by Hector

Guterres: La reunificación de Chipre puede ser para el mundo un símbolo de esperanza

La reunificación de Chipre es algo que el pueblo de la isla merece y un posible símbolo de esperanza, afirmó António Guterres este jueves. En declaraciones a la prensa en Ginebra, el Secretario General de la ONU afirmó que se han alcanzado “enormes progresos” en todos los temas polémicos que dividen a los turcos y a los grecochipriotas.

La ONU facilita en la ciudad suiza una conferencia internacional con la participación de los dirigentes grecochipriota y turcochipriota, junto con representantes de Grecia, Turquía, el Reino Unido y la Unión Europea.

En su primer viaje internacional en el cargo, António Guterres asistió a la inauguración del evento sobre la reunificación de la isla del Mediterráneo, para ofrecer su apoyo a la perspectiva de un Chipre unido, dirigido por un gobierno federal, tras más de 40 años de división.

Al encuentro asisten el líder grecochipriota Nicos Anastasiades y su homólogo turcochipriota Mustafa Akinci.

El nuevo titular de la ONU recordó que era la primera vez, que los representantes de la isla discutían directamente sobre seguridad y garantías, aunque llamó a la cautela.

“No pueden esperarse milagros y soluciones inmediatas. No estamos buscando una solución rápida, estamos buscando una solución sólida y sostenible para la República de Chipre y para sus comunidades”, apuntó.

Guterres añadió que el acuerdo sobre la reunificación sería un símbolo de esperanza para la comunidad internacional, pero pidió paciencia y cautela, explicando que el acuerdo tenía que abordar las preocupaciones de seguridad de ambas comunidades en la islaque deben expresarse sobre el tema en un referendo.

“No olvidemos una cosa. Este no será un acuerdo decidido entre los líderes. Este será un acuerdoque será ratificado por el pueblo a través de un referendo Y si tomamos en cuenta lo que ha ocurrido en el mundo esas consultas no son un reto fácil. Por lo que, o tenemos una solución clara y sólida con el apoyo pleno de las partes y aceptadas por las comunidades, o de lo contrario, no se alcanzará lo que buscamos “, dijo.