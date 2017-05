@Gobiernosonora Emite Secretaría de Salud recomendaciones para evitar enfermarse durante la temporada de calor

Posted by Hector

Emite Secretaría de Salud recomendaciones para evitar enfermarse durante la temporada de calor

En materia de salud, lo más importante es prevenir, por ello esta temporada la Secretaría de Salud (SS), en coordinación con la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) y la Delegación de la Cruz Roja en Sonora, emite varias recomendaciones.

Gilberto Ungson Beltrán, titular de la SS, anunció en conferencia de prensa, que emprenderán una campaña de lavado de manos en los negocios de alimentos, para que estos cuenten con un aviso o verbalmente le transmitan a sus comensales la importancia de la medida.

“Estamos cumpliendo con la instrucción de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano de que en materia de salud, lo más importante es prevenir, pero también es informar a la comunidad para que ellos también participen con el cuidado individual de su salud y con hacer un trabajo coordinado”, señaló.

El Secretario de Salud manifestó que en muchas ocasiones las bacterias que infectan y generan una enfermedad diarreica, no está en el alimento, sino en nuestras manos.

“Es importante también ser muy justo y no culpar siempre al expendedor de alimentos y recordar si nos hemos lavado las manos en todo el día y hemos hecho mil cosas”, explicó.

Luis Becerra Hurtado, Subsecretario de Salud, manifestó que cuentan con un millón 200 mil sueros orales en las Jurisdicciones Sanitarias, además de 70 mil sueros del Programa de Urgencias y Desastres Epidemiológicos de la Secretaría de Salud.

“Tenemos en el Estado la vigilancia centinela con nuestras unidades de salud, a través de las Jurisdicciones Sanitarias, sobre casos de aumentos de las diarreas, en coordinación con la COESPRISSON, y también los casos asociados a las altas temperaturas, como el golpe de calor, insolación, deshidratación y diarreas”, apuntó Becerra Hurtado.

El funcionario aclaró que el suero oral no se utiliza para prevenir una deshidratación, es un tratamiento correctivo del desequilibro hidroelectrolítico complementario en casos leves a moderado y no sustituye el agua.

Gerardo Álvarez Hernández, Director General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, indicó que en la Semana Epidemiológica Número 20, del 14 al 20 de mayo, registraron cuatro nuevos eventos asociados a la temporada de calor y acumulan 56.

“Los eventos de esta semana corresponden a tres deshidrataciones que ocurrieron en tres hombres, uno de 63 años residente de Hermosillo y los otros dos, de 23 y 59 años, residentes del Poblado Miguel Alemán, así como una insolación en un hombre de 34 años, también residente del Poblado Miguel Alemán”, detalló el funcionario estatal.

De los 56 eventos asociados a la temporada de calor, 7 son golpes de calor, 37 deshidrataciones, 10 insolaciones y 2 quemaduras solares, en los municipios de Hermosillo (36), San Miguel de Horcasitas (6), Caborca (4), Cajeme (3), Ures (2), Empalme (1), Santa Ana (1), Álamos (1), Quiriego (1) y Huatabampo (1).

El número de fallecimientos por golpe de calor se en uno, ocurrió el 21 de marzo, en un hombre de 48 años de edad, originario de Oaxaca, quien laboraba en el municipio de Caborca.

A la fecha no se han confirmado casos humanos de cólera, añadió; las unidades de salud atendieron durante la semana 3 mil 950 casos de Enfermedades Diarreicas Agudas, cifra 23% menor a los 5 mil 123 casos registrados a la misma semana del año pasado.

Pascual Axel Soto Espinoza, titular de la Comisionado Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRISSON), dijo que las altas temperaturas aumentan los riesgos a la salud por exposición, la recomendación es aplicar las medidas básicas de prevención contra las diarreas.

“Éstas son: Lavado de manos; consumir pescados y mariscos bien cocidos o fritos; lavar y desinfectar frutas y verduras; consumir agua hervida, clorada o desinfectada; evitar consumir alimentos de dudosa procedencia en vía pública; así como consumirlos inmediatamente después de su preparación, para evitar su descomposición”, indicó.

La COESPRISSON incrementará las verificaciones sanitarias a los giros de: Hielo y Agua Purificada, monitoreo de agua en las albercas para búsqueda de la Amiba de Vida Libre; la temperatura de conservación de vendedores ambulantes y puestos semifijos; y los muestreos aleatorios de los alimentos crudos y procesados.

Carlos Jesús Arias, de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), refirió que de acuerdo al pronóstico se espera que en lo que resta del mes y en los primeros días de junio no se rebase la barrera de los 40 grados centígrados.

“En verano y cuando hay flujo de humedad, podemos decir que la temperatura ambiente es de 40, pero el que anda en la calle puede estar sintiendo 45 ó 46 centígrados, a eso se le llama sensación térmica, sobre todo en las regiones costeras”, explicó el funcionario estatal.

Gabriela Cruz Montaño, Coordinadora Estatal Administrativa de la Delegación de la Cruz Roja en Sonora, comentó que en las clínicas móviles, que tienen en diversos puntos de la entidad, cuentan con los medicamentos para las enfermedades diarreicas, agua potable y Vida Suero Oral para entregar a los migrantes.

“Las clínicas móviles estarán ubicadas en la Garita de Concini de Nogales, en Áltar y próximamente dentro de unas semanas, se establece la clínica móvil en Caborca con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja; en éstas fechas aumenta el flujo de migrantes que van hacia los Estados Unidos”, puntualizó Gabriela Montaño.

Medidas preventivas para evitar padecimientos relacionados con el calor:

• Evitar exponerse al Sol entre las 11:00 y las 17:00 horas.

• Tomar agua limpia y hervida en abundancia.

• Evitar tomar demasiado café, líquidos azucarados, refrescos o bebidas alcohólicas.

• Vestir ropa ligera y colores claros.

• De preferencia utilizar sombrilla o sombreros para proteger la cara y el cuerpo del Sol.

• Utilizar bloqueadores solares para prevenir cáncer de piel y otras lesiones.

• Los trabajos al aire libre deben de realizarse en las primeras horas de la mañana o por la tarde.

• Cerrar las ventanas con persianas, cortinas o telas para disminuir el calor dentro de la casa.

• No permanecer dentro de un vehículo estacionado o cerrado, ni dejar alguna mascota.

Entre los síntomas más importantes que nos pueden indicar que una persona está sufriendo eventos adversos por exponerse a calor ambiental, se incluyen los siguientes:

• Mareo

• Sudoración excesiva al principio, después, falta de sudor

• Enrojecimiento y sequedad de la piel

• Fiebre con temperatura desde los 39 a los 49 grados centígrados

• Comportamiento inadecuado, como por ejemplo: Comenzar a quitarse la ropa sin importar el lugar, como consecuencia de deterioro neurológico.

• Aceleración del ritmo cardíaco, con latido del corazón débil.

• Dolor de cabeza

• Crisis convulsivas

Otros signos de mayor severidad y que son conocidos como signos de alarma que requieren atención médica inmediata, se incluyen los siguientes:

• Piel que se siente caliente y seca, pero no sudorosa

• Confusión o pérdida del conocimiento

• Vómitos frecuentes

• Falta de aire o problemas para respirar

Forma correcta de preparar los sobres de Vida Suero Oral:

• Es importante que se prepare con un litro de agua hervida por cada sobre.

• Mezclar el contenido del sobre con el agua hasta que sea homogénea, transparente y sin sedimento.

• Se deberá consumir de acuerdo a las indicaciones del médico, ya que se utiliza en caso de diarrea, vómito o exposición al Sol.

• No se deberá agregar limón a la mezcla, ya que pierde sus propiedades.

• No se debe de consumir después de 24 horas de haberse preparado, porque pierde sus propiedades.

• En el caso de las bebidas energizantes o que utilizan los deportistas, no son rehidratantes, ya que pueden producir más diarrea o más deshidratación, por el alto índice de glucosa que contienen.