Posted by Hector

Gobierno Fallido – Autoridades como Payasos

Gobierno Fallido – Autoridades como Payasos

La Agenda

Héctor Martínez

Ha sido una semana, mes y año sangriento en México y en especial para la región de Caborca. No se ve el final de esta pesadilla que al inicio de esta nueva ola de violencia se hablaba, en un secreto a voces, que ganando unos y perdiendo otros se acabaría esta etapa. Es cierto que son hechos denominados de “alto impacto” y que incluyen, desde luego, armamento de alta calibre, y que a los gobiernos municipales pudieran no tienen la capacidad de respuesta para enfrentar al crimen hoy desorganizado; pero también es cierto que lo prometieron en campaña. Los actuales gobernantes, desde el nacional, estatal y municipal, gritaron al alto volumen en sus arengas en campaña que acabarían con el ambiente de inseguridad y la realidad es que aumentó. Ahora que se vengan las siguientes campañas cual será el discurso? Si en verdad el alcalde no puede hacer nada por la seguridad, ni podía, dice él por ser del orden estatal o federal, luego entonces, estaba diciendo mentiras? En los próximos días estaremos haciendo una recopilación de las promesas de campaña y ver lo que se ha cumplido y lo que no en todos los ámbitos y niveles de gobierno. En el problema de violencia según datos extraoficiales ya está sucediendo lo que el ciudadano común tanto temía. Se están metiendo con las actividades económicas y las del día. Ya nos gobierno el sub gobierno y las autoridades quedan como payasos. Los “Malos” están aprovechando el río revuelto para hacer otras “malechorías” aprovechando que no hay autoridad y que no se pone orden. Hay más de 500 elementos de seguridad en el municipio y detienen a 4, de ellos dos muertos. Las verdaderas historias detrás de cada ejecutado “entre ellos” se saben, tarde o temprano sale a la luz, y muchas de esas historias ni son ciertas ni falsas del todo, no es cierto que todos anden enredados. Y las soluciones de risa que brindan las autoridades, muy parecidas por cierto a las de AMLO, son ocurrencias por la clara falta de preparación. #GobiernodePayasos