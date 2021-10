Posted by Hector

Gobernaré con una visión municipalista: Alfonso Durazo

Hermosillo, Sonora, 14 de octubre de 2021.- Ante la complicada situación financiera en la que se encuentra el estado, el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS) representa un alivio extraordinario para los ayuntamientos, por lo cual no se va a “jinetear” el dinero que corresponda a los municipios, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Al participar en el inicio de las capacitaciones a alcaldes y sus representantes para la gestión del fondo, el mandatario estatal llamó a las y los presidentes municipales a ser conscientes de la situación financiera por la que atraviesa la entidad, y a ejercer el FAIS con transparencia, austeridad y un riguroso apego a las prioridades de las y los ciudadanos.

“Fondos como este… representan un salvavidas extraordinario, particularmente porque, les digo desde ahorita, no voy a jinetear ni un solo quinto que corresponda a los municipios; yo tengo una visión, aquí se habla de visión municipalista; yo digo: voy a gobernar desde los municipios, porque si las cosas van bien en un municipio, van ir bien en el estado, si las cosas no van bien en los municipios, no irán bien en el estado”, indicó.

Por su parte, Wendy Briceño Zuloaga, secretaria de Desarrollo Social en Sonora, mencionó que la dependencia a su cargo apuesta por una política de inclusión social, que define a la pobreza y a la marginación como una realidad, atravesada por temas como seguridad pública, derechos humanos, equilibrio ambiental, paridad, infraestructura social y cultura.

Diego Mézquita Salgado, director del FAIS, explicó que las prioridades de los proyectos que contempla el FAIS son las zonas de atención prioritaria, zonas en pobreza extrema, zonas con alto o muy alto nivel de rezago social, para lo cual se invierte en obras como ampliar, construir, mantener, equipar, o rehabilitar obras de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector educativo, infraestructura básica del sector salud, mejoramiento de vivienda y urbanización.