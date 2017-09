Posted by Hector

Gobernadora, a favor de disminuir gastos y cortar plurinominales

La Gobernadora de Sonora se dijo a favor de que se bajen los gastos electorales y los puestos que se ofrecen de manera plurinominal, para asegurar que todos se deben apretar el cinturón y estar del lado de los mexicanos que perdieron todo en el sismo del 19 de septiembre.

“Es lo más sensato, lo más congruente, son épocas muy difíciles, la gente del centro y sur del país la está pasando mal, es tiempo de ser todos congruentes y todos apretarse los cinturones y creo que es una buen propuesta de los partidos políticos el hecho de donar sus prerrogativas para el restablecimiento”, declaró Claudia Pavlovich Arellano.

Dijo que hay gente que simplemente está viviendo en la calle, al no tener una vivienda o nada, por lo que las medidas propuestas por los dirigentes de partidos son buenas, excepto la de la refinanciación privada, ya que ahí se debe tener cuidado de quiénes serían los patrocinadores y evitar que el apoyo venga de acciones ilícitas.

Admitió que urge que se hagan cambios, siempre y cuando las reglas sean claras, ya que tampoco se debe pasar de no tener recursos públicos a tener campañas financiadas por personas a las que después se les deben favores.

“Espero que sea acuerdo de todos y que todos estén en la misma sintonía, finalmente lo que importa en este momento es que la gente vuelva a recuperar sus bienes, la verdad es que ha sido muy complicado y están viviendo, muchos estados de la República, momentos muy difíciles y creo que todos tenemos que ser solidarios”, declaró.

Sobre la eliminación de diputaciones y senadurías plurinominales, propuesta hecha por el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, la Gobernadora dijo que representa una buena medida, sobre todo por lo que significa en el ahorro.

“Yo creo que es un tema que se debe discutir por los partidos políticos, pero si a mí me preguntan como Gobernadora y como alguien que sabe, el presupuesto se nos va a hacer de este tamaño (pequeño), creo que es una excelente medida y creo que vale la pena implementarla”, declaró.