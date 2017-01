Posted by Hector

Fue duro el trabajo en el circo; en dos años actuamos en 85 ciudades: trapecista

“Fue muy duro trabajar en el circo, fueron jornadas extenuantes, tengo problemas de salud a consecuencia de mi trabajo como trapecista en el Ringling Bros”, contó a Crónica Köö Janös, un húngaro que fue reclutado por el manager del circo a finales de los 90, para formar parte del espectáculo principal de la famosa carpa.

Köö Janös vivió una infancia tranquila en los 80 en Hungría, que en ese momento era un país comunista, y las principales actividades en ese lugar eran las deportivas como la gimnasia, “al circo llegué por casualidad, un representante del mismo visitó mi país en la década de los 90 para hacer audiciones y me escogieron, tenía escasos 15 años, mi primer contrato fue de dos años”.

Sin saber a lo que iba a enfrentarse, el joven decidió tomar el reto y se embarcó con otros dos amigos en la caravana de uno de los más famosos circos que ha habido en la historia, el cual en este 2017 cumple 146 años de actividades en los cuales visitó decenas de ciudades alrededor del mundo.

Para Janös, la llegada al circo fue en un principio divertido y sorprendente por la forma de vida que llevaron, pero después se convirtió en un verdadero trabajo, “entrenábamos diario, más de cinco horas, ya que teníamos de 13 a 15 shows a la semana, viajábamos cada semana a diferentes lugares, en dos años actuamos en 85 ciudades del mundo”.

El joven se ganó rápidamente la confianza de los encargados del Ringling Bros, el cual contaba con un prestigio internacional, y fue considerado como uno de los mejores espectáculos en vivo en el mundo.

“Siempre tuve en la mente ser un profesional, hacer lo mejor que podía mi trabajo, me esforzaba demasiado por ser el mejor, pero eso en algunos momentos me generó mucho estrés, después de un tiempo, el circo se convirtió en mi forma de vida, en lo único que tenía, así que me enamoré de la actividad que realizaba ahí”, confesó Janös.

“Los dos primeros años que estuve viajando casi todo el tiempo en tres en diferentes ciudades de Europa, al vencerse mi contrato el agente lo renovó por dos años más y fue cuando nos embarcamos en una larga gira por Latinoamérica y Estados Unidos, fue extenuante, pero me di cuenta lo grande que era el trabajar en esa compañía”.

Ahora que se anunció que el circo cerrará definitivamente el telón en mayo de este año, Köö reflexionó sobre lo que significó formar parte por casi seis años de uno de los espectáculos de trapecistas más importantes en la historia, y el cual ha sido reconocido con diferentes galardones en el mundo.

“Trabajar en Ringling Bros me cambió la vida, fue una experiencia única, conocí lugares que nunca me hubiera imaginado y sobre todo de ahí son parte de mi grupo de amigos que conservó tras casi veinte años que dejé el circo”.

Janös explica que una de las mayores experiencias que consiguió durante su travesía en las largas giras fue las diferentes culturas con las que tuvo contacto, “conocí personas de todas partes del mundo, por ejemplo en México conservó un par de amigas que nunca voy a olvidar y espero visitar pronto”.

Confesó que siente una gran tristeza por el cierre del circo, “creo que es una pena que una compañía de tantos años llegue a su fin, sólo me quedan los recuerdos y las enseñanzas que me dio como persona y como profesional el haber trabajado en un lugar con tanta historia”.

El joven sufrió una lesión en la espalda tras una caída en uno de los ensayos a finales de los 90, en un principio no fue de mayor importancia, pero ahora confiesa que el dolor ha ido en aumento y que en ocasiones es insoportable, pero intenta no darle mayor importancia.

Köö Janös radica desde más de diez años en Nueva York, Estados Unidos, trabaja en un restaurante de moda cerca de Manhattan, y dedica su tiempo libre para visitar bares en donde le gusta escuchar bandas en vivo y practica regularmente box.