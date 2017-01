Posted by Hector

Fortalece Gobernadora Pavlovich igualdad de género en Sonora

Entrega mobiliario a albergues y vehículos para atención a víctimas de violencia

Hermosillo, Sonora, enero 17 del 2017.- La colaboración entre el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y Gobierno del Estado, y la entrega de equipamiento a centros de Desarrollo Regional fortalecen las acciones a favor de la igualdad de género en Sonora, destacó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Acompañada de la Presidenta del INMUJERES, Lorena Sánchez Cruz, La Gobernadora Pavlovich tomó protesta al Subcomité de Igualdad de Género del Comité de Planeación del Desarrollo para el Estado de Sonora (COPLADES), conformado por miembros del gabinete legal y ampliado del Gobierno del Estado e integrantes de la Sociedad Civil Organizada.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano reconoció a mujeres que con su labor en diferentes ámbitos, desde los años 70´s han abierto brecha para que otras mujeres destaquen y tengan oportunidad de crecer en un ambiente igualitario.

“Me viene de cuna el abrir brechas, romper prejuicios y barreras de mi madre, que desde su trinchera logró romper barreras, en un tiempo en que las mujeres no tenían derecho a nada y junto a María Lavalle Urbina fueron las primeras Senadoras de este País”, subrayó.

La Gobernadora Claudia Pavlovich reconoció que en el país ha aumentado la violencia, discriminación y brecha salarial contra las mujeres, por lo que reiteró su compromiso de trabajo para prevenir y erradicar la violencia de género en Sonora con acciones transversales y coordinadas de su gabinete social.

“No se trata solamente de hacer `comitetitos´ y `reunioncitas´, sino de realmente de trabajar fuertemente, ustedes me conocen bien y a mí no me tiembla la mano cuando las cosas no funcionan”, acentuó.

Ejemplificó que en su Gobierno se han implementado acciones como la creación del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra Mujeres, el Centro de Justicia para la mujer en Cajeme, la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos de Feminicidios en el Sur de Sonora, la Capacitación de cerca de mil servidores públicos, médicos y personal de enfermería en atención a víctimas de violencia y el aumento de 15 a 42 millones de pesos en presupuesto al Instituto Sonorense de la Mujer (ISM).

La titular del ISM Blanca Saldaña López expresó la importancia de la firma de convenio entre el Ejecutivo Estatal y el INMUJER, que permitirá que las políticas públicas se afiancen, afirmen y se materialicen en acciones contundentes y visibles en Sonora.

Agradeció el trabajo que ha realizado la Gobernadora Pavlovich en favor de la erradicación de la desigualdad de género en Sonora, se comprometió a trabajar de cerca con el subcomité del COPLADES y dijo, rendirán cuentas transparentes, honestas y eficaces en las acciones y recursos destinados al bienestar de las mujeres de Sonora.

Lorena Sánchez Cruz, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, mencionó que por instrucción el Presidente Enrique Peña Nieto y en acato a la Declaratoria de Igualdad Entre Hombres y Mujeres signada en una Conferencia Nacional de Gobernadora (CONAGO), la firma de convenio tiene como finalidad lograr la igualdad de oportunidad y de trato en este país y desarrollas acciones que prevengan, atiendan y erradiquen la violencia contra mujeres y niñas en México.

Por lo anterior el INMUJER se acerca a los estados de la República y compromete a sus Gobiernos y Sociedad Civil a trabajar en un frente común y cercano, para lograr los objetivos de la Declaratoria de Igualdad Entre Hombres y Mujeres, dijo.

Durante el evento estuvieron presentes la Titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), Angélica Luna y Parra y Trejo Lerdo; la Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal y Coordinadora Operativa del COPLADES, Natalia Rivera Grijalva; el Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella; Martha Antúnez de Acosta, Presidenta del DIF Hermosillo; la Presidenta del H. Congreso del Estado, Angélica María Payán García; el Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez.