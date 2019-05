Posted by Hector

Firman Hacienda e Isssteson convenio para pago de adeudo heredado @IssstesonGob

– Se pondrán a la venta terrenos baldíos en desuso ubicados en 9 municipios; descartan venta de estadios Héctor Espino, Tomás Oroz Gaytán y La Sauceda

– El proceso se realizará con total transparencia y auditorías en tiempo real por parte del ISAF

Hermosillo, Sonora.- Los titulares de la Secretaría de Hacienda de Sonora e Isssteson, Raúl Navarro Gallegos y Pedro Ángel Contreras López respectivamente, firmaron un convenio para saldar por completo la deuda heredada por la administración estatal 2009-2015 al Instituto, además de municipios, entidades y organismos, que en total suman 2 mil 280 millones 960 mil 110 pesos.

Lo anterior con el objetivo de sanear las finanzas de Isssteson, recuperando así la eficiencia en los servicios que se brindan a más de 180 mil derechohabientes en el estado.

El titular de Hacienda informó que durante la presente Administración, el Gobierno Estatal ha cumplido puntualmente con los pagos al Instituto y no presenta atrasos al respecto, pero no solo eso, sino que también se ha dado a la tarea de realizar pagos a la deuda pendiente de la Administración 2009-2015.

Añadió que el Gobierno del Estado ha pagado mil 80 millones 293 mil 808 pesos correspondientes a la deuda anterior, quedando pendiente de saldar poco más de mil 200 millones de pesos.

“Es un acuerdo histórico, en vías de solventar la situación financiera de la Institución en este caso Isssteson, en el cual estamos pretendiendo hacer el uso de bienes que nos permitan resolver la situación financiera de la institución, y el proceso para el cual está participando el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización en el estado, es para darle la transparencia, y para darle el manejo adecuado de acuerdo a la normatividad y no se preste a especulación los bienes que pretendemos también estar realizando para cubrir dichos monto”, aseveró

Navarro Gallegos detalló que para liquidar esa deuda que afecta la operación de Isssteson, el Gobierno del Estado ha decidido aportar bienes a través de enajenación para cubrir este adeudo histórico y sanear las finanzas de este Instituto.

Hizo énfasis en que se descartan los estadios Héctor Espino, Tomás Oroz Gaytán, así como La Sauceda, ya que ninguno de éstos forma parte de la lista de bienes que se pondrán a la venta.

Se trata de 65 bienes, todos terrenos baldíos en desuso propiedad del Gobierno del Estado, ubicados en 9 municipios: Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Puerto Peñasco, Nogales, San Ignacio Río Muerto, Guaymas, San Luis Río Colorado y Empalme.

Contreras López por su parte, explicó que el proceso de enajenación y venta de bienes se hará con toda pulcritud, transparencia e incluso con la participación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), que hará auditorías a cada una de las etapas del proceso, en tiempo real.

“Este documento que acabamos de firmar la Secretaría de Hacienda con Isssteson tiene que ver con el reconocimiento de los adeudos históricos generados por la administración anterior, al no entregar recursos que retuvieron en su momento a los trabajadores y a la parte patronal, y que no se entregó en su debido tiempo y forma a Isssteson, y ahora históricamente la gobernadora ha dado indicaciones al secretario de Hacienda, para que se haga el reconocimiento de este adeudo, y se cree un mecanismo para recuperar ese dinero que tanta falta le hace al Isssteson”, señaló

Presentes en la firma de convenio, Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal; Carmen Carballo Cabanillas, coordinadora ejecutiva de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones; Ramón Moya Grijalva, auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización; e Iván Jaimes Archundia, consejero jurídico del Gobierno del Estado.

Por otra parte, los detalles del convenio fueron presentados por el director general del Instituto, Pedro Ángel Contreras López, acompañado por el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, a miembros del Consejo Sindical Social y Permanente del Estado de Sonora durante la reunión de seguimiento realizada este martes en oficinas de Isssteson.

Ahí, Pompa Corella destacó que este convenio representa un logro gracias al esfuerzo de todos, en beneficio de Isssteson y sus alrededor de 180 mil derechohabientes.

El Consejo Sindical está integrado por líderes de los sindicatos Staus, Steus, Sutues, Sitcecytes, Sititson, Sutspes, Sueisssteson, Sutitesca, así como por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo, y en esta ocasión estuvo como invitado el SNTE Sección 54.