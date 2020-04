Fallecida de Coronavirus es de Sáric. Suman 5 en Sonora

Posted by Hector

Hermosillo, Sonora, abril 7 del 2020. La Secretaría de Salud confirmó el fallecimiento de una persona por Coronavirus (Covid-19) y dos nuevos casos como positivos en la entidad, por lo que, desde el 16 de marzo se acumula un total de 39 casos y cinco fallecimientos.

Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, tras lamentar el fallecimiento y externar condolencias a la familia, informó a los sonorenses que la mortalidad por Covid-19 en la entidad ha incrementado del 11 al 13 por ciento y que el fallecimiento de estas cinco personas confirma que quienes padecen de enfermedades crónico degenerativas son más vulnerables ante el Coronavirus.

“Si tienes hipertensión, obesidad o diabetes, no tomes riesgos, con los cinco fallecimientos en Sonora, se ratifica la evidencia científica de que el que sufre de estos padecimientos es más vulnerable ante el Covid-19, por ello, insisto, limita al máximo las salidas y ayúdanos a no saturar los hospitales, sé fuerte, quédate en casa, por favor”, enfatizó.

Este día, explicó, se confirmaron tres nuevos casos de Covid-19, uno de ellos defunción, se trata de una mujer de 70 años de edad, residente del municipio de Sáric, quién comenzó el 28 de marzo con un cuadro respiratorio agudo, de progresivo deterioro, por el que ingresó al Hospital General de Caborca el día 1 de abril.

Con esa defunción, dijo, se acumulan cinco muertes por Covid-19 en Sonora, para una letalidad de 13 por ciento; lo que dificulta el panorama en la entidad, dijo, pues la tasa de letalidad promedio en México y en el mundo es de 5 por ciento.

“Todas las defunciones han ocurrido en mujeres adultas, con una edad promedio de 54 años, y todas han presentado al menos una comorbilidad como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma”, manifestó.

Adicionalmente, el Secretario de Salud comunicó que se confirmaron dos casos nuevos de Covid-19; el primero, en una mujer residente de San Luis Río Colorado, de 51 años de edad, derechohabiente del IMSS, y con hipertensión arterial, sin viajes fuera de Sonora.

Ella inició síntomas el 26 de marzo con fiebre, tos, dolor de cabeza y malestar general, un día después acudió a su unidad de derechohabiencia en San Luis Río Colorado, donde se sospechó de Covid-19, se tomó muestra y se envió al Laboratorio de Epidemiología del Centro Médico Nacional “La Raza”, quien emitió resultados el 4 de abril; esta paciente se encuentra estable y aislada en su domicilio.

El segundo caso, dijo, ocurrió en un hombre de 88 años, residente de Hermosillo, derechohabiente del Isssteson, con diabetes, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal y obesidad; no se documentó viajes fuera del estado.

Inició síntomas el 1 de abril con fiebre, tos, dolor de cabeza y de garganta; sus molestias se agravaron y se agregó dificultad respiratoria, por lo que fue hospitalizado en el centro médico “Dr. Ignacio Chávez”, en donde se sospechó Covid-19, se tomó muestra y hoy fue confirmado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Este paciente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, reportado como grave, aunque por el momento no ha requerido ventilación mecánica invasiva.

Enrique Clausen detalló que la investigación de campo ha identificado tres contactos directos, pero se extenderá a contactos ocasionales para tratar de rastrear fuentes de contagio.

En Sonora, al momento, cuatro pacientes se han curado; 20 son casos leves con manejo en casa; 10 se mantienen hospitalizados: seis de ellos delicados y cuatro muy graves, con ventilación mecánica invasiva; se acumulan cinco defunciones.

Los 39 casos de Covid-19 se distribuyen en: Hermosillo 15; Cajeme 6; San Luis Río Colorado 5; Magdalena 4; Sáric, Guaymas y Navojoa 2; Nogales, Huatabampo y Opodepe, 1 en cada uno.

Tras reconocer a los presidentes municipales, a la Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal, Fiscalía y a los Policías municipales, por su compromiso y colaboración para evitar más contagios, Clausen Iberri reiteró el llamado a que todos se queden en casa y eviten la propagación de coronavirus, pues solo el distanciamiento social, dijo, es la mejor medicina para reducir los casos de Covid-19 y también sus muertes.

“Este día te hago un llamado a quedarte en casa, porque cada día, cada hora, cada minuto es decisivo; hoy te digo que has sido muy responsable, responsable contigo mismo y con los que amas; sin embargo, a ti, que aún no te tomas en serio esto, que aun sigues en la calle, aferrándote a querer hacer una vida normal, a ti te digo que te estás perdiendo la valiosa oportunidad de cuidarte, de salvar tu vida y la de tu familia”, finalizó.