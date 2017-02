Posted by Hector

Eugenio Derbez alista regreso a la televisión al lado de famosa actriz estadounidense

El comediante Eugenio Derbez regresará muy pronto a la televisión con un proyecto internacional que graba en Estados Unidos.

Se trata de una serie basada en el libro ‘Yaqui Delgado Wants to Kick Your Ass’ (‘Yaqui Delgado quiere patearte el trasero’), escrito por Meg Medina, el cual cuenta la historia de una comunidad diversa que vive en Brooklyn y cuyos integrantes se enfrentan a la intimidación y tensiones raciales.

Lo anterior fue anunciado por el actor a través de una fotografía publicada en su cuenta de Instagram, donde aparece al lado de la actriz estadounidense Gina Rodríguez, quien participó en la serie Jane de Virgin.

“Emocionado de estar trabajando en una nueva serie con mis dos favoritos Rodriguezes !!” escribió Eugenio Derbez junto a la instantánea.

La producción de este proyecto televisivo estará a cargo de I Will Productions, Eugenio Derbez, Universal TV y 3Pas de Ben Odell, el cual tiene el acuerdo del primer lanzamiento, informa Agencia México.

En los últimos años, el comediante mexicano se ha alejado de la televisión y ha enfocado su carrera en el cine, donde ya lo hemos visto en películas como la taquillera No se aceptan devoluciones y Milagros del cielo.