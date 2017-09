Posted by Hector

Establecen SEDATU y 100 Ciudades Resilientes.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la organización 100 Ciudades Resilientes, auspiciada por la Fundación Rockefeller (100RC), firmaron hoy un Memorándum de Entendimiento para la cooperación y el intercambio de conocimientos, con el fin de impulsar ciudades resilientes en México.

Bajo este acuerdo, ambas instituciones trabajarán conjuntamente a través de diversas líneas de acción, tales como el fortalecimiento de las capacidades técnicas sobre resiliencia urbana a nivel nacional, estatal y municipal, así como la generación de sinergias entre metodologías para establecer mejoras en diagnósticos, análisis y planes de acción.

La Titular de la SEDATU, Rosario Robles Berlanga, destacó que México tiene una gran experiencia en protección civil “y cada vez como país estamos mejor preparados para enfrentar riesgos y sobreponernos a esos riesgos, por ello hay un sistema muy potente en la materia de coordinación entre los niveles de gobierno”.

“Lo que queremos incorporar es la importancia de la resiliencia entendida no solo para enfrentar riesgos y sobreponerse a desastres naturales, sino de mejorarla en la perspectiva de género y aplicarla en el ámbito urbano y territorial y abrir brecha en lo que a esta visión se refiere, el Presidente Enrique Peña Nieto me dijo un poco en broma, Rosario tú nos has convencido de la palabra resiliencia; y yo le contesto es que las mujeres somos la resiliencia en persona”, afirmó.

De igual forma, colaborarán en la revisión e implementación de la Guía de Resiliencia Urbana, Manual de Calles de la SEDATU, el Modelo Integral para el Cálculo y Análisis del Perfil de Resiliencia Urbana, así como otras normas, políticas, reglas de operación o lineamientos relativos a resiliencia urbana en México.

“Es muy importante este convenio que estamos firmando hoy porque vamos a fortalecer las capacidades técnicas, generar sinergias y metodologías para establecer mejoras en los diagnósticos, los análisis y planes de acción y fortalecer la Red de Ciudades Resilientes que hemos conformado y que incorpora a 16 ciudades de la República Mexicana como un legado emblemático de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto”, señaló la Titular de la SEDATU.

Cabe destacar que este es el primer acuerdo de trabajo que firma 100RC con una institución a nivel nacional, fuera de las acciones que lleva a cabo con los gobiernos locales en cada una de las ciudades miembros de la red.

La colaboración entre SEDATU y 100RC estará enfocada en Colima, Ciudad de México, Ciudad Juárez y el Área Metropolitana de Guadalajara, las cuales pertenecen a la red global de 100RC y que fueron elegidas por dicha institución dado el compromiso mostrado para implementar proyectos que fortalezcan su resiliencia. Asimismo, las instituciones colaborarán para impulsar la resiliencia en otras ciudades que ya cuentan con un Perfil de Resiliencia Urbana de SEDATU.

“El Programa Sectorial de SEDATU a 2018, establece entre sus objetivos incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas, así como consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes”, indicó la titular de la SEDATU, Rosario Robles. “En este sentido, nos enorgullece contar con 100 Ciudades Resilientes como un aliado para alcanzar los objetivos establecidos y promover un México resiliente”, agregó.

Este esquema de colaboración se dará mediante la designación de funcionarios que actuarán como puntos de contacto de las distintas áreas que trabajarán en conjunto.

Michael Berkowitz, Presidente de 100RC, comentó al respecto que “100RC tiene la finalidad de apoyar a las ciudades a hacer frente a los impactos y tensiones crónicas que afectan su viabilidad, para hacerlas más fuertes y capaces de adaptarse y sobrevivir de la mejor manera. Mediante el intercambio de conocimientos y experiencias, es posible iniciar un proceso de aprendizaje conjunto y agilizar la aplicación de políticas para las ciudades resilientes, así como nuevos enfoques de trabajo que propicien la implementación de proyectos concretos identificados en cada ciudad”.

El esquema de colaboración entre SEDATU y 100RC tendrá una validez inicial de dos años, mismo que podrá extenderse por un periodo adicional de igual duración.

Nueva York, NY., a 05 de septiembre de 2017