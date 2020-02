Posted by Hector

Es una leperada no usar la Tratadora de Aguas Residuales de la Y Griega

I PARTE DE II

Porque la Planta está lista para usarse y solo faltan unos tramos de PVC para interconectarse al drenaje, declaró tajante el exalcalde de Caborca, Darío Murillo Bolaños luego de recalcar en tono airado qué, que luego les salió el cobre a los que hoy administran el Municipio

Por Marco A. Manríquez

www.codigo07.com

FB: Frecuencia Informativa de Sonora FIS

Y sin decir agua váa les comento que más tardó en cantar el gallo bíblico (dicho esto con todo respeto para las sagradas escrituras y persignados santurrones) que asomar la cabeza y replicar, el exalcalde Darío Murillo Bolaños, luego de leer la nota que esta redacción publicó ayer en la que el director de Oomapas Caborca, José Francisco Medina Aispuro manifestó que es inoperante la Planta Tratadora de Aguas Residuales mejor conocida como PTAR la cual fue construida en la Y Griega, desde la administración encabezada por el citado ex munícipe.

Durante su ‘alegato’, y molesto por supuesto, Murillo Bolaños resaltó que son una bola de baquetones la PTAR es una obra de vanguardia y alta tecnología, ya que está proyectada para una vida útil u operativa de al menos 30 años y con una capacidad de descarga de 15 litros por segundo a la red, lo cual es más que operativa para una zona rural, además que se invirtieron la nada despreciable cantidad de poco más de 33 millones de pesones, con s, y le faltó tiempo a la administración que {el encabezó para consolidar el tan necesario proyecto, pero quedó listo para la siguiente administración, en casi el 100%, pero siguió Panchito Jiménez, luego Karina García y ahora con Librado Macías y nada pescadito, bueno si han nadado pero de muertito, ya que solo faltan unos tramos de PVC para interconectarse al drenaje, los cuales no cuestan ni la mitad de los mil 800 o 2 mil pesos que les quieren cobrar a cada uno los usuarios.

El caso es que, dentro de mi tozudo cerebro, me puse a sacar cuentas y si Pitágoras o la regla de tres no me falla, hay algo que no cuadra y vean o escuchen porqué, aunque si leen la nota que publicamos ayer le entenderán mejor.

Resulta que según la declaración del director de la paramunicipal están gestionando un millón de pesos al Banco de Desarrollo de América del Norte para financiar este proyecto a los pobladores de la Y griega, pero yomix me pregunto ¿por un millón de pesos vale la pena quemar cartucho dioquis?, yo digo porque el Oomapas es autónomo (aunque no es un secreto que también la ‘caja chica’ del Ayuntamiento’ y no necesita pedir ‘chichi’) válgame la vulgaridad, o si lo va hacer pues que sea por algún otro proyecto y como propuesta personal, que la paramunicipal consiga un convenio con alguna empresa privada para que por consumo de agua adelantado, con sus respectivos ajustes, ellos sabrán como hacerlo, que si no, financien los contratos que faltan a lo sumo mil y que se los descuenten mínimamente en los recibos y aquí tampoco me cuadran los números porque si el contrato por decir así es de mil 800 pesos por mil descargas serían 1 millón 800 mil pesos los que se ocuparían.

Pero esto es pecata minuta comparativamente con la enorme ventaja en el binomio costo-beneficio, tan solo en el sector salud, ya que se evitarían posibles epidemias o brotes de las mismas, como ya ha sucedido, máxime en las zafras del espárrago o la uva.

Mientras no sepamos si son limas o son limones o mis hue..sos bien he..lados, les aseguro que el PTAR de la Y griega se ha convertido en un elefante blanco de más de 33 millones de pesos, qué lástima señores,

Por hoy es todo y Dios Mediante estaremos de nueva cuenta con una nueva video columna antes que cante el gallo blanco casero enfadoso de mi vecino.