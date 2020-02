Posted by Hector

Es inoperable la Planta Tratadora de la Y Griega: Oomapas

Falta interconexión a drenaje

“Necesitamos al menos 1 mil 200 descargas para que pueda funcionar”, declaró José Francisco Medina Aispuro, director de la paramunicipal

CABORCA.- La Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) de la Y Griega, así como está actualmente es inoperable, declaró José Francisco Medina Aispuro, director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) de Caborca.

El jefe de la paramunicipal acentuó que durante la administración de Darío Murillo Bolaños se construyó dicha obra, pero es una planta muy chica, y en la Y Griega no hay las descargas suficientes, como para hacerla funcionar.

“Esa planta, aunque no es obsoleta, no tiene funcionamiento”, aclaró, “mas, sin embargo, en una reunión que sostuvimos todos los representantes de Oomapas en Sonora, en Hermosillo con el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), CEA y Conagua, solicité que nos apoyaran con las descargas que necesita el poblado para lo cual hicimos un estudio.

“Necesitamos al menos 1 mil 200 descargas para que pueda operar. Desde que se construyó no ha funcionado y habría que darle mantenimiento porque no sabemos en que condiciones se encuentra. Lo que sí te digo que la instalaron y se quedó sin uso”, apuntó.

El funcionario municipal, observó que la mayoría de los pobladores de la Y Griega utilizan fosas sépticas y por eso es que pidió apoyo económico al banco de las fronteras, para que ayuden a esas personas a efectuar sus descargas.

Si hay drenaje en la Y Griega pero se necesitan más descargas, las que hay son muy pocas: pero todo tiene un costo y la gente no tiene con qué pagar, de ahí que, hay que buscar apoyos y/o financiamientos, reiteró.

Medina Aispuro, dijo que Oomapas Caborca próximamente será sede de otra reunión similar, a finales del mes de febrero, y probablemente ya tenga respuesta positiva sobre la gestión del proyecto hecha para tal efecto, en la cual solicita apoyo económico para instalación total de descargas en dicha comunidad caborquense, que es de 1 millón de pesos.

Cada usuario para acceder a este servicio, por el contrato y los trabajos que deben de hacerse tendría que pagar entre 1mil 800 y 2 mil pesos, calculó el director de Oomapas Caborca.