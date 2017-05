Posted by Hector

Ernesto Laguardia cuenta triste realidad del programa Hoy

Esta semana el actor y conductor Ernesto Laguardia dio la sorpresa de su salida de Televisa e inesperada incorporación a la competencia, TV Azteca, donde lo recibieron como una verdadera estrella.

Y ahora que ya no es parte de la televisora de San Ángel, Ernesto pudo hablar abiertamente sobre sus experiencias en dicha empresa, por lo que en el programa radiofónico ‘Fórmula Espectacular’ contó la triste realidad del programa Hoy, emisión en la que estuvo varios años y que recientemente muchos creían regresaría ahí.

Laguardia contó los motivos que le impidieron seguir a cuadro en el matutino e hizo hincapié en el desacuerdo de algunos de sus compañeros: “Fueron muchos años, y bueno, pues como hay muchas personas que te apoyan a través de los años de Televisa, también hay personas que pues te ponen trabas por otras cosas diferentes al profesionalismo y a la capacidad”, expresó sin revelar aún nombres.

Pero la charla no terminó ahí, ya que Ernesto manifestó que con ninguno de los que trabajan en Hoy hizo amistad, pese a que frente a las cámaras todo parece ser armonía y buen ambiente: “Hay personas que nada más son compañeros de verdad hay que decirlo muy claramente. Hay muchas cosas que no quisiera revivir, pero bueno, las amistades -como decía mi papá- se cuentan con los dedos de una mano (…) En este medio desgraciadamente se manejan egos e hipersensibilidades y cosas también difíciles que el público no ve y que piensa que todo es glamour, pues no lo es. Sin embargo, amamos este medio”, concluyó.