Posted by Hector

ERNESTO GÁNDARA

Lealtad con la ciudadanía es clave en los gobiernos, señala el “Borrego” Gándara

Hermosillo, Son.- Capacidad para gobernar pero sobre todo lealtad con la ciudadanía, son elementos básicos que deben estar en los gobiernos, valores que he tomado como propios en mi carrera como servidor público, destacó Ernesto el “Borrego” Gándara.

“Debemos exigirnos como servidores públicos compromiso, debemos de guiarnos por esa senda con la gente a quien representamos, pero también debemos exigirnos lealtad a la gente, no a los intereses personales, no a las aspiraciones de unos cuantos y por su puesto dentro de esto debemos ofrecerles la seguridad de que sabemos hacer las cosas, la capacidad no debe estar en duda”, dijo el Candidato a Gobernador por la Alianza “Va Por Sonora”.

El “Borrego” Gándara aseguró que ha asumido compromisos en la administración pública desde diferentes trincheras desde hace más de 40 años, y en todos ha buscado estas cualidades en sus equipos de trabajo, a quienes ha pedido escuchar a los ciudadanos para la toma de decisiones.

Ningún proyecto de gobierno debe ser unilateral, agregó Gándara Camou, porque las decisiones que se toman tienen impacto en los ciudadanos que se representan.

“En los gobiernos no hay decisiones unilaterales, creo mucho en los equipos, creo mucho en la transparencia, en el trabajo con la sociedad participativa, los problemas no se deben resolver con una sola visión”, explicó.

Prueba de lo anterior es la Alianza “Va Por Sonora”, que él encabeza en la búsqueda de la gubernatura de Sonora, donde la voz ciudadana, más allá de los partidos, será la que lleve la batuta durante el proceso electoral.

“Siempre, siempre pondremos en el centro de nuestras decisiones a nuestra gente, a sus problemas, a sus dificultades, a sus temores, ellos son y serán los que manden, los que digan y decidan”, agregó el “Borrego” Gándara.