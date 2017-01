Posted by Hector

Enviarán exhortos a la Federación para eliminar IEPS

Exhortos dirigidos al Presidente de la República y al Congreso de la Unión, para que se elimine el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, en lo relativo al gravamen de la gasolina y el diesel, aprobó enviar la Diputación Permanente en su primera sesión ordinaria del año.

La presidenta de la mesa directiva, diputada Angélica María Payán García, presentó el primer exhorto con punto de Acuerdo, a nombre del grupo parlamentario del PAN, en el cual se resuelve exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, y al Congreso de la Unión, a efecto de que desaparezca el referido impuesto.

“El Gobierno Federal no ha tenido la sensibilidad para encontrar soluciones que no se centren sólo en afectar a los ciudadanos. El Gobierno necesita encontrar soluciones alternativas para enfrentar los embates económicos que vivimos, y no está siendo así; la sociedad mexicana y los sonorenses no pueden seguir siendo víctimas de esta escalada de incrementos que se viven a inicios de 2017, no debemos permitirlo”, expresó.

Con el aumento de 14.2 por ciento a la gasolina Magna, 20.1 por ciento a la Premium y 16.5 por ciento al Diesel, las consecuencias están a la vista, dijo Payán García, ante el amplio rechazo social que se manifiesta hoy con marchas, posicionamientos, toma de casetas de peaje, paralización de centros de recaudación federal, estatal o municipal, así como la escalada inflacionaria que se pronostica para el mes de enero.

La Presidenta de la Diputación Permanente agregó que el aumento de las gasolinas no se debe a la reforma energética, sino a que el Gobierno Federal busca compensar endeudamiento y la caída de ingresos petroleros, mediante la aplicación, en perjuicio de las empresas y las familias mexicanas, de un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de cinco pesos por litro del combustible.

“Si se eliminaran los cinco pesos del IEPS que cobra el Gobierno en cada litro de gasolina, entonces tendríamos que el precio del litro de gasolina magna costaría alrededor de once pesos, tres pesos por debajo de lo que costaba en 2016 y a la par de lo que pagan empresas y consumidores por gasolina regular en Estados Unidos”, aseveró.

En la misma tónica de solicitar al Presidente de la República y al Congreso de la Unión que eliminen el IEPS por el alto costo por litro de

gasolina, el diputado Juan José Lam Angulo presentó su iniciativa con punto de Acuerdo, la que propone se convoque a una sesión extraordinaria de las cámaras federales, con el objeto de reformar la Ley de Ingresos.

“Ante la inminente afectación del gasolinazo, el cual está provocando la elevación de los precios de la canasta básica, y de la mayoría de lo que la población de nuestro país paga, pero con un salario muy bajo ante la inflación desmedida, como Congreso debemos actuar en solidaridad con el pueblo de Sonora”, exteriorizó.

Lam Angulo sostuvo que las mayorías no podrán soportar los aumentos con la política salarial que el Gobierno de la República ha aplicado entre 1983 y 2013, la cual ha ocasionado una pérdida adquisitiva del 75 por ciento de su poder de compra, según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, periodo en el que los trabajadores perdieron 15 billones 612 mil 859 millones de pesos ante los grandes empresarios.

También propuso se convoque a una reunión estatal con los integrantes de los tres poderes del Estado, con el objeto de analizar las medidas que se pueden tomar para que Sonora se sienta 100 representado, ya que ante lo que calificó como una aberrante medida, no se valen sólo poses o acciones mediáticas, señaló.

En esta sesión ordinaria, el diputado Rodrigo Acuña Arredondo, vicepresidente de la mesa directiva, presentó a nombre del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con punto de Acuerdo que resuelve exhortar a la titular del Ejecutivo estatal a que continúe las gestiones para atraer más inversión y generar más empleos en el Estado.

Recordó que esta semana se hizo el anuncio de que la planta Ford ubicada en esta capital será la responsable de ensamblar el vehículo Focus, lo que sin duda, dijo, generará importantes fuentes de empleo en la entidad.

“Esto sin duda generará importantes fuentes de empleo en la entidad, ante lo cual realizamos este respetuoso exhorto, para que en aras de seguir fomentando el crecimiento de la economía de nuestro Estado, la Gobernadora continúe realizando este tipo de gestiones”, afirmó Acuña Arredondo.

La estabilidad laboral y la confianza en la mano de obra calificada en Sonora fueron las razones principales que motivaron a la compañía Ford para anunciar su decisión de producir el auto Focus en Hermosillo, indicó, lo que generará al menos 200 empleos

adicionales en la planta.

Y ante la aprobación de 37 ayuntamientos, la mesa directiva aprobó el Acuerdo para enviar a publicación la Ley número 102, que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con el Sistema Estatal Anticorrupción.

La diputada Teresa María Olivares Ochoa, suplente de la mesa directiva, informó que el 1° de diciembre de 2016, el Pleno de la LXI Legislatura aprobó la referida Ley, misma que será remitida a publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado para que entre en vigor al día siguiente.

La Ley 102 ha sido aprobada por los cabildos de los municipios de Moctezuma, Trincheras, Bacanora, Altar, Bacoachi, Benjamín Hill, Nacozari de García, Huásabas, H. Ures, Etchojoa, Huatabampo, Villa Pesqueira, Mazatán, Rayón, La Colorada, Granados, Rosario, San Ignacio Río Muerto, San Pedro de la Cueva y Arivechi.

También por los de H. Caborca, Santa Ana, Arizpe, Bácum, Fronteras, Magdalena de Kino, Sahuaripa, Villa Hidalgo, Tubutama, San Javier, Átil, Ónavas, General Plutarco Elías Calles, Pitiquito, Sáric, Quiriego y Banámichi.

Como penúltimo punto del orden del día, el diputado Carlos Alberto León García presentó una iniciativa para que el Congreso del Estado, en uso de su facultad de iniciativa, presente un proyecto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el objeto de que reforme el Artículo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación, relativo al Impuesto Especial sobre Producciones y Servicios.

Específicamente se refiere a la fracción I, inciso D) del Artículo Segundo, para quedar de la siguiente manera: gasolina menor a 92 octanos, cuota 2.59 pesos por litro; gasolina mayor o igual a 92 octanos, 2.19 pesos por litro; diesel, 2.85 pesos por litro; combustibles no fósiles, 2.19 pesos por litro. La iniciativa se remitió para su estudio a las comisiones Primera y Segunda de Hacienda, en forma unida.

“Tenemos una presión social allá afuera y nuestra responsabilidad está en ponernos del lado de los ciudadanos. Ustedes decidirán cuándo la discuten, pero yo sí quiero ir con los ciudadanos a decirles que hemos hecho una propuesta viable y que estaríamos esperando que quienes tienen la mayoría en el Congreso de la Unión, al menos la discutan”, expresó León García.

La próxima sesión de la Diputación Permanente se citará con oportunidad.