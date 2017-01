Posted by Hector

Envían a publicación reformas en materia de disciplina financiera

La mesa directiva de la Diputación Permanente resolvió enviar a publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la Ley número 99 que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, para adecuarla a la Carta Magna Federal y a la Ley de Disciplina Financiera de entidades federativas y municipios.

Su finalidad es promover finanzas públicas locales sostenibles, a través de reglas de disciplina financiera, el uso responsable de la deuda pública, así como el fortalecimiento de la transparencia, entre otras medidas, conforme al Acuerdo que leyó el diputado Rodrigo Acuña Arredondo, vicepresidente.

Informó que la Ley 99, que fue aprobada por el Pleno el 19 de octubre de 2016, ha sido aprobada por 38 ayuntamientos, que son los siguientes: Nacozari de García, Huépac, Huásabas, H. Ures, Etchojoa, Aconchi, Huatabampo, Villa Pesqueira, Mazatán, Rayón, La Colorada, Granados, Cucurpe, Rosario, San Ignacio Río Muerto, San Pedro de la Cueva, Cumpas, Arivechi, San Felipe de Jesús.

También por H. Caborca, Baviácora, Santa Ana, Arizpe, Bácum, Fronteras, Magdalena, Sahuaripa, Villa Pesqueira, Tubutama, San Javier, Átil, Yécora, Ónavas, General Plutarco Elías Calles, Pitiquito, Sáric, Quiriego y Banámichi.

Estas reformas a la Constitución local entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

En esta sesión ordinaria, que presidió la diputada Angélica María Payán García, el director del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado

de Sonora, CIPES, Leopoldo González Allard, presentó un informe de actividades del Comité para la Conmemoración de los Festejos del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Informó que desde el 8 de septiembre de 2016 se han realizado una serie de exposiciones alusivas en diversos municipios del Estado, las cuales concluirán a finales de marzo de este año, además de que tienen programado realizar otras actividades como concursos de oratoria y de dibujo.

También continuarán con conferencias magistrales y se elaborará una Constitución local comentada, para que quede como un documento para la posteridad, dijo.

El diputado Omar Guillén Partida, integrante del comité para la conmemoración del Centenario de la Constitución, afirmó que 100 años no es cosa menor porque se trata de los documentos que ayudan a que la sociedad sepa cómo conducirse.

Agregó que en los municipios de Cajeme y Navojoa impulsarán algunas actividades, por lo que valdría la pena que también se realicen en todo el Estado, e invitó a sus compañeros legisladores a ser parte de la conmemoración en las diversas localidades donde se llevarán a cabo.

En coordinación con la diputada Karmen Aída Díaz Brown Ojeda impulsa un concurso de dibujo sobre la importancia de la Carta Magna, con el fin de que niños de cuarto, quinto y sexto grado la conozcan desde ahora, que sepan de qué tratan los derechos fundamentales del hombre y las garantías individuales, las cuales tendrán que promover y respetar, sostuvo.

Asimismo se llevará a cabo en el municipio de Cajeme una carrera en bicicleta y para el 10 de febrero se tiene prevista una conferencia en la Casa de la Cultura Jurídica, impartida por el jurista Enrique Carpizo Aguilar, indicó Guillén Partida.

La diputada Díaz Brown Ojeda destacó la importancia de socializar las actividades de este evento histórico, porque se trata de las normas que rigen la vida de los mexicanos y de los sonorenses, ya que si no se conocen, no se respetan y no se cumplen.

Leyó un documento alusivo al centenario de la Constitución Federal y de la local, las cuales, afirmó, han sido perfeccionadas de acuerdo a las necesidades y exigencias de los mexicanos, y de los sonorenses.

“Nosotros somos ya parte de esto, manteniéndonos como la Ley máxima que pone orden al actuar de las autoridades y fija el marco legal de las disposiciones jurídicas que emiten los poderes legislativos, todo ello en beneficio de los mexicanos, de ahí la grandeza de nuestra Carta Magna”, expresó la diputada Díaz Brown Ojeda.

La diputada Lisette López Godínez propuso a la mesa directiva de la Diputación Permanente que se analice la posibilidad de colocar en letras de oro la leyenda alusiva a ambos centenarios en el salón de sesiones.

También planteó que el Pleno de la LXI Legislatura sesione el 5 de febrero, en conmemoración de los cien años que se cumplirán de que los constituyentes se encontraban sesionando, y que en dicha sesión se develen las letras de oro.

La próxima sesión de la mesa directiva de la Diputación Permanente se citará con oportunidad.