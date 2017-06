Posted by Hector

Entrega la SEDATU obras

La creación o modernización de la infraestructura no solo transforma la imagen urbana, sino que también eleva la calidad de vida de la población, así lo afirmó el subsecretario de Desarrollo Agrario de la SEDATU, Gustavo Cárdenas Monroy, alentregar la pavimentación de la avenida Acueducto, en beneficio de los habitantes del núcleo agrario de Capulhuac, en el Estado de México.

La obra comprendió la pavimentación con concreto hidráulico reforzado con malla electro-soldada de 2 mil 100 metros cuadrados y 310 metros cuadrados de concreto simple para desalojo de agua pluvial en el ejido ubicado en la colonia La Poza.

“El trabajo de pavimentación de esta calle cambia la imagen urbana, pero además viene a darle dignidad a los que por ella pasan, ya sea caminando o en coche, pues ya podrán transitar de manera segura”, aseguró el funcionario federal.

Comentó que estas acciones son resultado del Convenio para el Fortalecimiento de Núcleos Agrarios que firmó la SEDATU con 25 municipios, como parte del Consejo Estatal de Desarrollo Agrario del Estado de México.

“Esta obra es en beneficio de la comunidad y fue realizada con recursos de Gobierno de la República que encabeza Enrique Peña Nieto, en el marco del Programa de Infraestructura de la SEDATU, no solo para cambiar la imagen urbana, sino tambiénelevar la calidad de vida de la gente”, reiteró Cárdenas Monroy.

El objetivo ─comentó el subsecretario de Desarrollo Agrario─ es realizar obras donde realmente se necesiten, por eso la instrucción de que los funcionarios salgamos a las calles a trabajar, porque los servidores públicos que no salen de las oficinas, no están enterados de qué sucede en las comunidades, por consecuencia no tomamos las decisiones correctas respecto a lo que la gente necesita.

“Por eso estamos hoy aquí, constatando que la inversión que hizo el Gobierno de la República, a través de la SEDATU, que dirige Rosario Robles Berlanga, se realizó donde la pidieron los integrantes del núcleo ejidal de Capulhuac”, afirmó.

Acompañado por el secretario de Desarrollo Agropecuario del gobierno del Estado de México, Heriberto Ortega Ramírez; el presidente municipal de Capulhuac, José Eduardo Neri, y de autoridades ejidales, Cárdenas Monroy develó la placa, cortó el listón inaugural y entregó formalmente la obra realizada a petición del núcleo ejidal.

Por su parte, Heriberto Ortega agradeció al Presidente Enrique Peña Nieto por el apoyo que ha brindado a los núcleos agrarios del Estado de México, como la obra entregada que forma parte de una serie de acciones que tienen como objetivo mejorar la infraestructura y el entorno de los ejidos mexiquenses.