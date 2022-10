Posted by Hector

Entrega gobernador Alfonso Durazo Primer Informe al Congreso del Estado

Hermosillo, Son., octubre 13 de 2022.- La presidenta del Congreso del Estado, diputada Diana Karina Barreras Samaniego, recibió esta mañana el primer informe del estado que guarda la administración estatal, de manos del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

La legisladora, quien estuvo acompañada por el presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, diputado Fermín Trujillo Fuentes, dio la bienvenida al titular del Poder Ejecutivo estatal y al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien acudió con la representación del Presidente de la República.

“Ha

hecho un excelente trabajo y cuenta con nuestro apoyo para seguir trabajando juntos, siempre respetando la autonomía de los poderes”, expresó la Presidenta del Congreso del Estado.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño entregó el documento a la diputada Barreras Samaniego para su análisis, su debate y, por supuesto, su enriquecimiento, dijo.

“Tenemos las y los sonorenses un Congreso de excepción y no exageraría si lo califico de histórico; no significa que aprueben todas las iniciativas que presentamos, significa que he encontrado, invariablemente, en las y los diputados, un compromiso de

excepción con las y los sonorenses que, teniendo esa coincidencia, es fácil transitar en todas las propuestas que hemos presentado”, aseveró.

El titular del Poder Ejecutivo estatal manifestó sentirse invariablemente acompañado por los integrantes de la LXIII Legislatura en este primer año de gobierno, motivo por cual hizo un reconocimiento al Poder Legislativo.

Estuvieron presentes las y los diputados Ernestina Castro Valenzuela, Alejandra López Noriega, Alma Manuela Higuera Esquer, Claudia Zulema Bours Corral, Rosa Elena Trujillo Llanes, Ernesto Roger Munro Junior e Iram Leobardo Solís García.