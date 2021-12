Posted by Hector

Entrega gobernador Alfonso Durazo becas a hijas e hijos de trabajadores públicos

…

Es un total de 525 becas con un importe de $873,500 mil pesos

El apoyo consiste en mil 500 pesos para estudiantes de primaria y dos mil para estudiantes de secundaria por todo el ciclo escolar 2020-2021

Hermosillo, Sonora; 6 de diciembre de 2021.- El apoyo a las y los estudiantes sonorenses es una prioridad pues el acceso a la educación es la única forma de igualar las oportunidades entre todos, declaró el gobernador Alfonso Durazo durante la entrega de 550 becas para estudiantes de educación primaria y secundaria.

Acompañado de Aarón Grageda Bustamante, secretario de Educación y Antonio Castro Ruiz, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora (Sutspes), el mandatario estatal entregó este apoyo a los hijos de servidores públicos, a quienes dirigió un mensaje sobre la importancia de continuar sus estudios.

Durazo Montaño afirmó que fue justamente una beca la que lo ayudó a continuar su educación y, a partir de ahí, a recibir las oportunidades laborales que lo han llevado hasta la el importante cargo que ahora ocupa.

“Yo valoro mucho un programa como estos, porque lo he dicho en otras ocasiones, gracias a una beca, que me dio un empresario de Sonora, al que perseguí incansablemente hasta que lo convencí de que me diera una beca de 250 pesos. Nada más que esa beca hizo para mí la diferencia para mí entre comer o no uno o varios días. Ese es el valor que yo le doy a las becas”, afirmó.

Destacó que es el esfuerzo de los estudiantes lo que lleva al éxito, más allá del poder económico, por lo que invitó a los jóvenes presentes a no descuidar su educación.

“Solo la educación, la educación es el gran igualador de las oportunidades sociales. No es el dinero lo que genera oportunidades sociales. Es la educación. Muchos tuvieron más dinero que yo cuando yo era estudiante, pero les voy a presumir, yo fui mejor estudiante que muchos de ellos”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Educación, Aarón Grageda, destacó que para generar progreso en la entidad, se requiere de una generación de ciudadanos críticos y pensantes, por lo que esfuerzos como este contribuyen a la formación de esa ciudadanía para hacer posible un Sonora de oportunidades.

“Requerimos sonorenses críticos y pensantes, que participen en la construcción de un mejor estado, que orienten sus pensamientos y acciones a sustituir la inseguridad y la desigualdad por opciones con futuro, y hacerlo ello desde el deporte, la ciencia, la capacitación para el trabajo y la cultura”, dijo.

Por su parte, el secretario general del Sutspes reconoció la gestión del mandatario estatal y manifestó su apoyo a la administración.

“Las gestiones que usted ha realizado ante las autoridades federales, se traducen en resultados. Por eso, celebro que, por parte del gobierno federal, venga seguro este recurso para la educación. Es un presupuesto inédito y único que no se había dado y es para los programas sociales”, concluyó.