Posted by Hector

Entre la Tristeza y la amarga alegría

Entre la Tristeza y la amarga alegría

Viejo Oeste, Abc.es

10 cuerpos encontrados en 24 horas

La Agenda

Héctor Martínez

El gigantesco trabajo que las #MadresBuscadoras y Rastreadoras Caborca en la región están haciendo no tiene precio. Es el trabajo que nadie quisiera hacer y muchos ocupan debido al terrible ambiente de violencia que tenemos no nada más en Caborca y la región sino que en todo el país. En el viejo oeste se conocen historias de que los asaltos en caminos y los asaltos de bandas criminales era el pan de cada día. Los cadáveres eran un tema común del ir y venir de las diversas actividades de esa época. En Sonora estamos viviendo este tema pero potencializado diez mil veces. Un rife o una pistola de aquella época tenía un potencial definido y limitado. Hoy las metralletas, autos blindados, granadas y terror, también son el pan de cada día. Las pasadas 24 horas han sido sentimientos de Tristeza y Amarga Alegría. La tristeza de saber que a quien se tenía buscando se confirma su fallecimiento y la alegría de poder dar sepultura y cerrar ese ciclo tan amargo. Como lo escribí en estos días pasados en “Quedan Libres 56 Generadores De Violencia En La Región De Altar” el Ejercito Mexicano y Fuerza Área, al cual admiro y respeto como la mayoría de los mexicanos de bien, tiene la fuerza letal suficiente para acabar con este ambiente de violencia. En este caso sucedido en Altar lo demostraron al defender ante más de medio centenar de generadores de violencia el ejercicio de su función. Pero el sentir de la población general es que el Gobierno Federal no quiere poner orden. En medios de comunicación salió una nota, de algún boletín, de un vehículo con alto grado de eficiencia para responder ataques con automatización de armas y blindaje; ahí está la respuesta, hagan lo que tienen que hacer y corten esta cadena de violencia ya que nos queda claro que los jóvenes que se suman a estos grupos delictivos lo hacen porque ven que por parte de la autoridad no pasa nada; a menos que te pases un alto. Fotografía tomada de ABC.es