Posted by Hector

EN SERIOS PROBLEMAS EL ¿“CASINERO”? O ¿SECRETARIO MUNICIPAL DE CABORCA?… JORGE LUIS MORENO DAVILA.

ANACONDA

Por:- José Ramón Gastélum Rocha

H. Caborca, Sonora.

Hoy, día de nuestra Virgen de Guadalupe, quisiera no escribir verdades tan crudas, pero las verdades siempre son así, muy crudas, y lo tendremos que seguir haciendo sencillamente porque ANACONDA es una columna que pasa por alto la distinción, el respeto y las obligaciones, los principios, para auspiciar el reverente desacato, con ese “dulzón” sabor a sal que solo la verdad posee. Pues ha quedado muy claro a largo del tiempo de esta columna, que seguiremos haciendo periodismo hasta con los casos más despreciados por los maestros del buen gusto. Nos agrada comprobar a cada edición que a algunos lectores les gusta leer lo más aislado de la realidad, sobre todo a los protagonistas. Y seguramente es por eso que aquellos, quienes le llamamos pan al pan y vino al vino, somos un verdadero peligro para la cínica sociedad.

Mira, pinche Anaconda, hace mucho tiempo que no iniciabas con estas introducciones tan mamucas en tus columnas, lo que nos dice que traes algo interesante entre manos y debes de soltar eso de inmediato, antes de que se me revienten las venas de la curiosidad por saberlo. ¿Acaso será la pendejada que cometió el Secretario del Ayuntamiento el Jorge Luis Moreno Dávila al culpar a los periodistas de la violencia en el municipio?, o ¿acaso el abuso de autoridad de este oscuro personaje que está cometiendo al cerrarle las puertas a los casinos de juego de la localidad y dejar solo el “Magic City” que dizque es de su propiedad y que sabrá Dios a quien se chingaría con esa empresa, pues es lo único que sabe hacer, chingarse a uno y otro?.

Ay, que bárbaro, intolerante Anacondista!!. Solo te la llevas elucubrando sobre una y otra cosa, metiendo aguja para sacar hebra, pero para que no la veas tan “en blanco”, te diré que por ahí va la cosa, en torno al tenebroso personaje de JORGE LUIS MORENO DAVILA, actual Secretario del Ayuntamiento de Caborca, con un tormentoso pasado en varios aspectos que esto de cerrar los casinos de Caborca para dejar abierto tan solo el de su propiedad es algo así como una “pecata minuta”, es decir, algo como romper una vara seca al paso, no le representa mayor problema y mucho menos se pone a dimensionar el tamaño del problema que puede ocasionar este funcionario falto de “cacumen” con sus ambiciones personales, pues todas sus decisiones y actuaciones se desprenden de esa enfermedad que le persigue por siempre de “ambición personal”, quizá por ser un “pobre diablo” y querer pertenecer a una elite social a la que le faltan muchos ceros en su chequera para pertenecer a ella, y eso lo tiene todo traumado, y en cualquier mínima oportunidad que tiene, de inmediato pretende poner su traumático sello, derivado de una capacidad real para ser lo que verdaderamente se requiere en la posición que ostenta como Secretario Municipal de Caborca, que por lastima o por hambre debe habérselo dado el alcalde Abraham “El Cubano” Mier Nogales, que ahora no debe sentir lo duro, sino lo tupido, ya que el Secretario de la Comuna es alguien que debe blindar a la primera autoridad, en tanto que JORGE LUIS MORENO (aquel que se roba la luz a la CFE… lo recuerdan?.. Y malo para robar, por cierto, pues lo atraparon y le fue muy mal con la dependencia federal… Ese es ahora nuestro Secretario Municipal, un simpático ladronzuelo con traje y zapatos de charol… Ja, je, ji, jo, ju…..), lo único que hace es empezarle los problemas a su alcalde que debiera de cuidar.

En fin, así las cosas, ahora resulta que este ladronzuelo de electricidad, también es ladronzuelo de casinos de juego y de una u otra forma se chingo a los verdaderos propietarios del casino MAGIC CITY, el que está por la Obregón entre las avenidas “M” y “N”, junto a los autos seminuevos “Borboa”, y una vez que arribo a la secretaria del Ayuntamiento, se puso las pilas y a cerrar los casinos, empezando con el “Marbella” que se encuentra en el local de CINEMEX allá por la “Gómez Morín”, aunque tiene documentos en regla, al pilluelo de Jorge Luis le valió madres y ordeno el cierre fulminante de esa empresa sin medir el futuro, de los empleos perdidos, de los ojos que nos miran de fuera y ahora se preguntaran.. ¿cómo es posible estas arbitrariedades por parte de un funcionario ambicioso y traumado, con deseos de poder y prestigio, y que pisotea sin medida los derechos de otros, pues ese casino MARBELLA si cuenta con autorización de la Secretaria de Gobernación?; algo que el casino MAGIC CITY no lo tiene, pero el secretario del ayuntamiento es el propietario y además es el propietario de una manera “extraña”, o no tan “extraña”, sencillamente se chingo a unos inversionistas de Monterrey que lo tienen demandado y no pierden la esperanza de recuperar su empresa.

Este pinche loco que tenemos de Secretario del Ayuntamiento en esta Heroica Ciudad, en esta Heroica Perla del Desierto, cuna de verdaderos hombres no de pinches pilluelos, definitivamente que bien podría ser una delicia para cualquier Psiquiatra, pues sus actuaciones no dejan lugar a dudas, y el alcalde tendrá que pensarla dos veces para poder llevar a “CABORCA EN GRANDE”, porque con equipos como ese, no se avizora nada bueno.

Imagínense, queridos Anacondistas, con un ambicioso cerrando negocios únicamente porque le afectan a sus ambiciones personales, pues solo ahuyenta los que quieran venir a esta histórica ciudad. De por sí, ya tenemos uno que otro problema con la violencia, ahora con la “violencia psicológica” de este secretario de la comuna.

En fin, espero no tener represalias de este sujeto ni de sus subordinados, porque hasta eso tiene, le encanta hacer ver su “poder” que dizque ahora tiene como Secretario del Ayuntamiento, y de ser así, sencillamente nos quedaría más claro su corriente actuar. Creo que Caborca no merece tipejos de esa alcurnia en los mandos primeros, pero en fin, ya nos tendremos que ir adaptando. Porque les voy a confesar un secreto, queridos Anacondistas, aunque soy feliz propietario de una bellísima casa en Anaheim, California, no pretendo abandonar mi querido Caborca que tanto me ha dado.

Para terminar, les compartimos que en la próxima edición, tendremos los documentos que permiten al Casino MARBELLA trabajar ordenadamente, dentro de la Ley, pero desgraciadamente, fuera del alcance psicológico de Jorge Luis Moreno, cariñosamente conocido por sus amigos como, “El Pilluelo del Desierto”.

Además, les tendremos también en la otra columna, la verdadera historia del casino “Las Vegas”, otra víctima de este tipejo ambicioso, este psicópata, este “Pilluelo del Desierto”, ya que no es posible que siga frenando importantes inversiones en el municipio, tan solo por su ambición personal como “casinero”. Así que, amables Anacondistas, nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.