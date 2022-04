Posted by Hector

EN SEGURIDAD: “NO HAY VARITAS MÁGICAS” ADM

El coraje y miedo se reflejó en lo que fue del Desfile más desangelado de la época contemporánea de Caborca. Con escasa convocatoria se logró el esfuerzo a marchas forzadas, del municipio de que por lo menos 24 contingentes participaran; incluyendo las de seguridad. En las redes sociales se percibe aún la molestia generalizada, a excepción de los que trabajan con los intereses de los que administran actualmente, pero que también sigue siendo leña que aviva el fuego. Lo destacable de la visita del Gobernador Alfonso Durazo fue que mientras estuvo en el municipio no se escucharon las ráfagas y logramos entrar al ojo del huracán dónde nos da un breve respiro antes de continuar con su furia. De lo mismo en el discurso de casi cuarenta minutos del titular del ejecutivo, dónde dio un informe y habló de las bondades del gobierno de Andrés Manuel, de la reforma eléctrica y de lo que viene, se refirió en sus últimos minutos a que vendría a la paz para Caborca, como lo hizo en el cierre de campaña el año pasado a un costado del Gimnasio Municipal; pero que no HAY VARITAS MÁGICAS para este tema, que ocupan construir más instalaciones para las fuerzas de seguridad. No habló de que hay un cuartel de la guardia nacional a 10 minutos y un cuartel de Sedena a 5 minutos. Sin embargo fue claro y expresó que viene a dar la cara. Después de terminar el desfile más corto de los tiempos que fue de casi media hora, se fueron a hacer caravana con sombrero ajeno, pues “entregaron la plaza de la colonia Inf. Esperanza y en la Costa del municipio donde los empresarios, como sociedad, están haciendo su labor. Los artistas y la poca sociedad que se sumó a los eventos merecen el reconocimiento pero este se enluta por todas las pérdidas que siguen sucediendo todos los días. La fiesta es la fiesta. Ayer platicando algunos de los integrantes de esta Cooperativa Verbal con familias coincidían que hay temor y que hay pesar. No es que los medios de comunicación estemos haciendo labor en contra de X gobierno u administración, solo que también, desde nuestras cámaras, micrófonos y teclados, en levantar la voz para que las cosas cambien. Nos urge que se acabe la violencia y que sigamos presumiendo de las grandes cosas buenas que tenemos como caborquenses.