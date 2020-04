Posted by Hector

EN SÁRIC PRIMER CASO CORONAVIRUS

Confirma Secretaría de Salud un caso nuevo de Covid-19 en Sonora.

– Se lanzará convocatoria para contratar temporalmente mil 500 profesionales de la salud.

-Reitera llamado de seguir las recomendaciones de #QuédateEnCasa

Hermosillo, Sonora, marzo 31 de 2020. La Secretaría de Salud confirmó un nuevo caso positivo de Coronavirus (Covid-19) en Sonora, en una persona del sexo femenino, de 65 años de edad, residente de Sáric, quien se encuentra hospitalizada con un estado de salud grave, informó el secretario de Salud.

Acompañado por personal de la brigada de Salud en Sonora, Enrique Clausen Iberri indicó que esta persona, quien presenta antecedentes de hipertensión arterial, viajó a Arizona, Estados Unidos, y regresó a Sonora el 16 de marzo, seis días después inició con fiebre, tos, dolor de cabeza y malestar general.

“El cuadro progresó hasta agregarse dificultad respiratoria, por lo que fue hospitalizada en el Hospital General de Nogales el 28 de marzo; actualmente, se encuentra muy grave y bajo ventilación mecánica invasiva”, detalló.

La paciente cuenta con cuatro contactos directos, hasta hoy asintomáticos, apuntó el funcionario estatal, y agregó que la investigación de contactos continuará.

Clausen Iberri dijo que Sonora se encuentra en la primera etapa de la Fase Dos de la epidemia, con evidencia de transmisión local de la enfermedad, por lo que es necesario fortalecer las medidas de aislamiento social y cuarentena.

Añadió que los 18 casos positivos a Covid-19 en Sonora se han registrado de la siguiente manera: ocho en Hermosillo, cuatro en Cajeme, dos en Guaymas, dos en Navojoa, uno en San Luis Río Colorado y uno en Sáric; al momento, 11 han sido mujeres y siete hombres, con una edad promedio de los casos positivos de 44.4 años de edad.

El secretario de Salud puntualizó que de los 18 casos positivos a Covid-19, cuatro han sido leves, dos de ellos con alta médica y cuatro casos permanecen hospitalizados, dos de ellos graves. En total, se han estudiado 259 casos sospechosos; 118 han sido descartados; 123 muestras siguen en proceso y 18 casos fueron confirmados.

Enrique Clausen Iberri añadió que la invitación que hizo el día de hoy a los estudiantes de 4to semestre en adelante, de las carreras de Medicina, para sumarse al esfuerzo del Gobierno del Estado para prevenir y mitigar esta pandemia, es un recurso efectuado en distintos países.

“El llamado que hice no fue una ocurrencia, esto se ha hecho en otros países, sin embargo, rectifico, queda sin efecto para aquellos que no quieran, y quiero ser muy claro con ustedes, es totalmente voluntario y para esos voluntarios que quieran hacerlo tendrán un apoyo económico por su labor, no se sientan obligados ni se sientan mal, entiendo a los padres de familia preocupados por sus hijos y que sepan que cuentan incondicionalmente con el apoyo de la Secretaría de Salud, para sus prácticas, aprendizaje y sobre todo para su desarrollo profesional”, recalcó.

Algunas de las tareas que tendrán los jóvenes que quieran incorporarse, señaló el secretario de Salud, serán la atención de pacientes con padecimientos crónicos degenerativos como hipertensión, diabetes, entre otros, siempre con la ayuda y guía de un médico.

Enrique Clausen Iberri destacó que, en próximos días, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, lanzará una convocatoria para contratar de manera temporal a personal de salud, limpieza y seguridad, para la atención a los pacientes en la entidad.

“Estamos próximos a lanzar una de las convocatorias más grandes en la historia del estado de Sonora, en la cual estaremos invitando a más de mil 500 profesionistas, entre ellos, médicos generales, enfermeras, especialistas en las áreas de cardiología, internistas, intensivistas, urgenciólogos, químicos y anestesiólogos, así como al personal de limpieza y seguridad”, precisó.

El funcionario reveló que en Hermosillo y Navojoa se logró reducir el flujo vehicular, no así en los municipios de Guaymas y Cajeme, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía para seguir las recomendaciones de #QuédateEnCasa y evitar las actividades al aire libre.

Recalcó que es tiempo de actuar responsablemente y dejar que el personal médico, de seguridad, entre otros, salga a las calles a cuidar a la población.