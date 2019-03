Posted by Hector

‘En muy buenos términos’ @lopezobrador_ se reúne con Jared Kushner, asesor de la Casa Blanca

Avanzan conversaciones con Estados Unidos para afianzar compromiso con el desarrollo de Centroamérica, anuncia presidente López Obrador

Se trata de impulsar proyectos de inversión y desarrollo por 10 mil mdd en la frontera sur

La gente no tendrá necesidad de abandonar sus comunidades; habrá empleo en sus regiones

No haré turismo político; saldré del país sólo si es para firmar acuerdos que logren inversiones

Reafirmamos compromiso con aprobación de tratado comercial, lo que se logró fue bueno para ambos

Celebro mucho que nos hayan visitado, vinieron nada más a esa reunión

Ciudad de México, 20 de marzo de 2019.- El Gobierno de México trabaja y avanza en el cumplimiento de uno de los compromisos más importantes de la administración: atender el fenómeno migratorio generando opciones en las comunidades de origen, de tal forma que la movilidad humana sea un acto voluntario y no forzoso. La estrategia de alcanzar un acuerdo de cooperación para el desarrollo avanza gracias a la buena relación que nuestro país sostiene con su vecino del norte.

En diálogo con medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó los resultados del encuentro con Jared Kushner, asesor sénior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump:

“Hubo esta reunión en muy buenos términos, porque estamos llegando a acuerdos para la posible firma de un compromiso de entendimiento para impulsar la cooperación con el propósito de que haya inversiones, que se generen empleos y que se impulse el crecimiento económico, no sólo de México, sino también de los países centroamericanos.”

El mandatario informó que la reunión tuvo lugar la noche del martes en la capital mexicana: “celebro mucho que nos hayan visitado, vinieron nada más a esa reunión” y contó con la presencia del canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubon y del encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, John Creamer.

Insistiremos en el desarrollo de Centroamérica

El punto de interés prioritario para nuestro país en las conversaciones con Estados Unidos, señaló el jefe del Ejecutivo federal, es lograr el impulso económico de la región, ya que se ha mantenido en graves niveles de desigualdad:

“Seguimos insistiendo en que para enfrentar el problema o el fenómeno migratorio lo mejor es que haya desarrollo en los pueblos de Centroamérica y en el sur sureste de nuestro país. Se avanzó en este propósito, tratamos este asunto de manera amistosa, hay una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y a eso se debió esta reunión.”

Destacó que se trata “básicamente de la cooperación para el desarrollo: que podamos firmar un acuerdo bilateral para garantizar inversiones en Centroamérica y en el país del orden de diez mil millones de dólares, para que haya empleos, que haya trabajo y que la migración sea opcional, voluntaria, no forzada por la falta de oportunidades o por la violencia.

Tal estrategia, indicó, se suma al plan nacional de crear cortinas de desarrollo para inhibir la migración a cambio de verdaderas alternativas de empleo como las que se ofrecen desde el programa Sembrando Vida, gracias al cual “ya tienen empleo permanente 80 mil campesinos, y así en otros estados del sureste”.

Otra de las grandes cortinas de desarrollo será el Tren Maya, que “consideramos va a significar la creación de 300 mil empleos”. De esta forma, “vamos a tener trabajo en el país, y si se atiende la demanda de empleos en Centroamérica, en El Salvador, Honduras, Guatemala, se van a reducir considerablemente los flujos migratorios”.

No haré turismo político; saldré del país sólo si es para firmar acuerdos que logren inversiones

En respuesta sobre una eventual visita de trabajo a Estados Unidos en el marco del acuerdo de cooperación, expresó:

“Hasta que se pongan de acuerdo los que están trabajando en los proyectos específicos y que haya condiciones, porque no queremos nada espectacular. Si hay ya un acuerdo específico, con proyectos de inversión, con empleo, entonces sí viajamos.

“Yo he dicho que voy a salir del país si se trata de firmar acuerdos para que se logren inversiones para México. No voy a estar viajando sin sentido, no voy a hacer turismo político, tengo muchas cosas que hacer en el país. Siempre he pensado, con todo respeto, que la mejor política exterior es la interior.”

Reafirmamos compromiso con aprobación de tratado comercial

Por último, el mandatario mexicano se refirió a otro asunto abordado en el encuentro con Jared Kushner:

“El otro tema es reafirmar nuestro compromiso de que se apruebe el tratado comercial, que podamos mantener los términos del tratado para evitar que haya desencuentros. Ya lo que se logró, consideramos, fue bueno para los dos países, consideramos que fue un buen acuerdo.

“Hay temas pendientes que se están tratando y hay disposición de Estados Unidos para revisar los aranceles al acero, todo esto se está viendo con ellos. Y lo más importante es que hay una actitud de respeto y de colaboración con México.”