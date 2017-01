Posted by Hector

Empresarios, sociedad y Gobierno de la República sacaremos México adelante

La SEDATU entrega títulos de propiedad, escrituras y viviendas a vecinos de Tecámac, Estado de México, reconociendo el esfuerzo que hacen todos los días en beneficio del país.

Los empresarios mexicanos de la mano con el Gobierno de la República y su sociedad, somos capaces de sacar a México adelante, de generar empleos y de otorgar garantías para que se ejerzan su derecho constitucional a una vivienda.

Así quedó de manifiesto durante la entrega de escrituras, títulos de propiedad y viviendas, en el municipio de Tecámac, Estado de México, como parte de la estrategia “Papelito Habla”, puesta en marcha por el Gobierno de la República, la cual brinda certeza jurídica a las y los mexicanos, pues da la tranquilidad y seguridad de que las familias cuentan con un patrimonio.

Estos documentos son la constancia de que nuestros ciudadanos poseen un pedacito de México y eso les brinda tranquilidad.

Nuestro país le debe mucho a sus trabajadores y, con la entrega de estos títulos, se hace un reconocimiento a su esfuerzo y compromiso con el país.

Entre los beneficios de la actual Política Nacional de Vivienda, hoy ya no se construyen viviendas donde no hay servicios, donde no hay transporte público y todas las casas tienen por lo menos dos habitaciones.

El desarrollo Héroes Tecámac, donde se entregaron estos apoyos, cuenta con 75escuelas que es más de lo que tiene la ciudad de Zacatecas. Además de contar con mejor educación, también cuentan con canchas deportivas, espacios públicos, comercios, tiendas de conveniencia, y centros de trabajo.

Ana Gabriela Moreno, vecina de Tecámac, comentó emocionada que “hoy recibimos no una casa, sino un hogar el cual nos permitirá vivir con valores y en armonía. Nuestra vivienda está rodeada de los servicios, de los espacios públicos y educativos que necesitamos para crecer en sociedad y como un mejor país”.

Como parte de la Política Nacional de Vivienda, uno de cada cuatro créditos del FOVISSSTE se han otorgado en la actual administración. Es decir, de un millón 600 mil créditos, 400 mil se otorgaron en lo que va del sexenio.

Además, para el presente año, el FOVISSSTE entregará en el Estado de México 12 mil 400 créditos, con una inversión de 7,000 millones de pesos.