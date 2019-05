Posted by Hector

EMPLAZARÁN A HUELGA A MÁS DE DOS MIL EMPRESAS CETEMISTAS EN SONORA @CTMSonora @JavierCTMSonora

PROTESTA CONTRA IMSS, INFONAVIT Y FONACOT

El movimiento laboral se preparará para desarrollarse en un lapso de poco más de un mes y participarán más de 130 mil trabajadores

Hermosillo, Sonora.- El dirigente de la CTM-Sonora, Javier Villarreal Gámez, anunció el emplazamiento a huelga general a partir del próximo 8 de julio en más de 2 mil empresas donde la organización tiene la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, ante las graves deficiencias de los servicios de salud (IMSS), vivienda (INFONAVIT) y créditos para el consumo de los trabajadores y una severa carga fiscal.

“Que no quede duda la exigencia es contundente paralizaremos las empresas de Sonora que tienen CCT con CTM, en la fecha indicada, si los 130 mil trabajadores no obtienen respuesta de las Instituciones Federales que incumplen con su objetivo para lo que fueron creadas”, sostuvo el líder sindical.

Acompañado de los delegados de sindicatos de los diferentes centros de trabajo de Sonora, Villarreal Gámez reiteró que la decisión fue votada en el Pleno de una Asamblea Estatal, en donde el clamor de los representantes de los trabajadores fue el mal servicio que ofrece el IMSS, las alta tasas de interés con las que funciona el Infonavit y Fonacot y, por si fuera poco, los excesivos impuestos que lastiman el bolsillo del trabajador al aplicarse en prestaciones laborales como utilidades, horas extras y vacaciones.

El secretario general de la organización dijo que es la primera vez que se plantea un movimiento general de huelga, ante el hartazgo de los malos salario y pésimos servicios de las Instituciones Federales que se supone fueron creadas para bienestar de los trabajadores.

Antes, las cetemistas Isabel Velásquez y Alma Estrada, Secretaria de Previsión Social y de Acción Femenil en CTM Sonora respectivamente, en representación de los más de 130 mil trabajadores cetemistas relataron las grandes deficiencias de las Instituciones en mención.

“Los trabajadores levantamos la voz ante el mal servicio del IMSS, la carencia de médicos especialistas, la falta de medicinas, el tiempo que pasa para recibir la atención médica, estos son algunos de los tantos problemas, al que nos enfrentamos cuando tenemos un quebranto de salud” dijo Isabel Velásquez.

También las madres trabajadoras requieren el apoyo irrestricto de las autoridades, pues viven una angustia diaria muchas de ellas, al tener que dejar a sus hijos en manos de vecinos o familiares ante la falta de estancias donde los menores se queden seguros, manifestó.

“En Sonora han disminuido la cantidad de GUARDERIAS INFANTILES subrogadas del IMSS de 110 a 70, y estas han disminuido su capacidad, por ello demandamos la recuperación total de guarderías y que sean de 24 horas, ya que muchas empresas cuentan con turnos vespertino y nocturno”, resaltó.

La CTM demanda también al IMSS aplique auditoria a las empresas proveedoras de seguridad privada, quienes ilegalmente no les ofrecen seguridad social al trabajador a pesar de que laboran en las oficinas, clínicas y hospitales del IMSS, controlando el flujo del personal, pacientes y familiares, así como evitar robos de todo tipo; estos guardias tienen jornadas de doce horas sin pago extra, con salarios miserables y sin seguridad social.

URGE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

Por su parte Alma Estrada, secretaria de Acción Femenil se refirió a los altos intereses que cobran Infonavit y Fonacot y que mantiene a la clase obrera sumida en la pobreza, a ello se le suma a la intensa carga fiscal que se aplica en logros laborales como el reparto de utilidades, vacaciones, horas extras y vacaciones.

Dijo que el INFONAVIT, debe cambiar sus políticas pues sus créditos tienen intereses del doce por ciento, un esquema superior al que ofrece la banca comercial, por si fuera poco, quienes ya son acreditados se lamentan de los altos descuentos que los deja sin salario.

“El Fondo Nacional de la Vivienda que tiene más de un millón de millones de pesos, que se integra con la aportación diaria del 5% del salario de todos los trabajadores del país, y que su misión es otorgar créditos baratos para vivienda, trabaja a la inversa: la banca comercial con ánimo de lucro otorga créditos hipotecarios al 9.5 % de interés, mientras que el Infonavit sin ánimo de lucro, cobra intereses del 12% anual, es por eso que exigimos la reducción de intereses a una tasa no mayor al 9%”, indicó.

Al hablar del INFONACOT en representación de los trabajadores, exigió que se reduzcan las tasas de interés, al ser una tarjeta de crédito con un interés del 28% anual lo que ocasiona un severo endeudamiento al trabajador.

Explicó que es una tarjeta de crédito con intereses del 28% anual, para lo cual se utilizan recursos de la banca comercial, generando un severo endeudamiento de los trabajadores, con dolorosos descuentos semanales que obligan al uso constante de esta tarjeta, encareciendo el consumo del trabajador.

Finalmente consideró que en este caso es necesario el apoyo del gobierno federal con una aportación inicial de recursos públicos, que permitan la operación de INFONACOT con una tasa de interés no mayor del 9% anual.