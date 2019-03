El Presidente de México cerró su primera etapa de gira nacional en vísperas informar avances en los primeros 100 días de gestión

Posted by Hector

Puebla, Pue., 10 de marzo de 2019.- Los nuevos tiempos que construyen diariamente mexicanas y mexicanos requieren procesos electorales democráticos y libres, por lo que han quedado atrás prácticas que atentaron contra la voluntad popular y hoy se han convertido en delito. No existe más un partido de Estado y desde el Gobierno de México habrá respaldo a las autoridades electorales para garantizar elecciones limpias.

En el último punto de su gira por el país que cierra la etapa de los primeros cien días de su gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Puebla capital para encabezar una asamblea pública en la que entregó apoyos correspondientes a los Programas Integrales de Bienestar.

Luego de informar que continúa la entrega de pensiones para 47 mil poblanos con discapacidad, así como becas para 205 mil estudiantes de nivel medio superior y 15 mil estudiantes universitarios, entre otros, el mandatario hizo propicia la ocasión para hablar sobre el próximo proceso electoral que se llevará a cabo en el estado:

“Vienen las elecciones en Puebla y quiero decirles que es una gran oportunidad para demostrar en Puebla que se puede hacer valer la democracia.”

Recordó que las y los poblanos se encuentran ante una inmejorable ocasión para rendir homenaje a Aquiles Serdán, quien murió en pos de sus convicciones democráticas a manos de la dictadura porfirista, caracterizada por la ausencia de democracia y el dominio de cacicazgos. Hasta hace poco tiempo, señaló el mandatario, prácticas similares permanecían:

“Últimamente se llegó a la degradación de comprar voluntades, de comprar votos, se empobreció al pueblo para después repartir migajas y comprar votos.”

Por eso, hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad poblana para evitar conductas que han tenido consecuencias perjudiciales:

“Nada de compra de voto, nada de tráfico con la pobreza de la gente, nada de acarrear a la gente a votar, nada de falsificar los resultados electorales, nada de fraude electoral. Que se haga ese compromiso: que las elecciones sean limpias, que sean libres.”

No se apoyará a ningún partido ni se usará dinero público para candidatos

En su calidad de máximo representante del Estado mexicano, señaló que a todos debe quedar claro que no hay cabida para intentos de obtener prerrogativas especiales del gobierno federal:

“A los que no están entendiendo bien los nuevos tiempos y no quieren cambiar, nada más les informo: ya el gobierno no tiene partido ni tiene sindicato, el gobierno es de todos, y ya no va a ser como antes que el gobierno apoyaba a un partido, apoyaba a un candidato. Mucho menos se va a permitir que se use el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, para favorecer a un candidato o favorecer a un partido.”

Recordó que ya en las próximas elecciones locales se aplicará el nuevo marco jurídico que ha tipificado como delitos graves los relativos a la compra y coacción del voto:

“No es advertencia, mucho menos amenaza, pero ya logramos que sea delito grave la corrupción, que no lo era, y ya logramos que se reformara la Constitución para que también sea delito grave el fraude electoral. ¿Qué significa eso? Que ya en estas elecciones de Puebla el que cometa un delito electoral va a la cárcel sin derecho a fianza.

“Ya existe el fiscal electoral que, en lo que a nosotros corresponde, aunque se trata de una institución autónoma, va a tener todo nuestro respaldo.”

Yo nada más tengo un amo: el pueblo de México

Dadas las nuevas reglas y el compromiso del Gobierno de México con el respeto a las libertades y derechos de la población, el mandatario advirtió que no hay trato especial para ninguna persona que pretenda arribar a cargos públicos:

“No va a haber impunidad, nada de que ‘yo vengo de la lucha contigo desde hace 40 años y yo siempre he estado solidario, yo seré el candidato a como dé lugar’. No, primo hermano, no luchamos por cargos, luchamos por la transformación de México, luchamos por ideales, luchamos por principios.

“El que no lo haya entendido no sabe que estamos viviendo tiempos nuevos, tiempos interesantes, no es el quítate tú, porque quiero yo. Ya no queremos al político fantoche, ambicioso, corrupto que tanto daño le ha hecho a Puebla y a México.”

Por ello, sentenció: “Que nadie se atreva a usar mi nombre para decir que tiene mi apoyo, yo nada más tengo un amo, que se escuche bien y que se escuche lejos, mi único amo es el pueblo de México”.

Para que no haya cuestionamientos, no voy a visitarles hasta que pasen las elecciones

Asimismo, informó cuál será la dinámica de su próxima visita al estado:

“Vamos hacia adelante para que no haya ningún motivo para cuestionamientos de nuestros adversarios. He decidido que no voy a visitarles hasta que pasen las elecciones. Pasando las elecciones estoy de nuevo en Puebla.

“Sólo, y toco madera, si hay algo urgente, entonces sí vengo, porque siempre van a contar con el presidente de México, con el presidente de la República.”

El presidente estuvo acompañado por el gobernador interino de Puebla, de quien señaló:

“Estoy muy contento, satisfecho por la actitud del licenciado Guillermo Pacheco Pulido, gobernador de Puebla, porque es una gente mayor que sabe conciliar, que llegó en un momento muy difícil, después de ese accidente lamentable en el que perdieron la vida la gobernadora, su esposo, dos pilotos y un ayudante.”

Igualmente, se contó con la participación de la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González; la coordinadora del programa Becas Benito Juárez, Leticia Ánimas Vargas y la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco.