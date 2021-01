Posted by Hector

EL PRE-ARRANQUE A LA GUBERNATURA

ERNESTO-RICARDO-ALFONSO

Cooperativa Verbal

Bueno pues no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, sin duda alguna que una elección más que atípica, donde será elegido el próximo gobernador del estado de Sonora. Todos y cada uno de ellos con sus pros y contras que vienen a ponerle sabor, algo amargoso debido a la pandemia, y súmele el tema de la seguridad en la región. El primero en venir a hacer presencia ante sus “militantes” fue Ricardo Bours del partido Movimiento Ciudadano y quien estuvo reunido con un grupito de caborquenses afines al estatus económico y a la marca que de la mano de la regidora Patricia Azcagorta ha hecho presencia leve en la comunidad. Difícil el panorama para Bours porque según las encuestas no levanta y según la opinión de algunos politólogos le sería más productivo unirse a uno de los otros contendientes, quizá, pero algo nos queda claro es que los Bours siempre la han sabido jugar en política, no creemos que en esta sea la excepción. Alfonso Durazo estuvo en días pasados a, posiblemente, dar el espaldarazo a la diputada local Alicia Gaytán para contender a la Presidencia Municipal por Movimiento Regeneración Nacional y quien pudiera tener grandes posibilidades debido a la fuerza de la marca. Sin embargo donde pudieran tener problemas los morenos es que Alfonso Durazo tiene en su haber la mala administración de la seguridad a nivel nacional y sobre todo en esta parte del desierto de Sonora que desde junio la inseguridad (aun siendo Secretario Nacional de Seguridad), se disparó de manera desproporcionada y con actos y hechos nunca antes visto, como lo fue el incendio de casas, autos, desapariciones, ejecuciones, extorsiones y cuanta cosas más ocasionadas por la falta de liderazgo en el tema de seguridad. Por su parte Ernesto Gándara también hace una mezcla nunca antes vista y logra unir a dos adversarios que en papel, nunca se había pensado en tal situación. El PAN y el PRI en Caborca ni de pensarse en hacer equipo después de que el PAN había gobernado por 18 años continuos. También el PRD en Sonora quien pudiera darle un buen de votos a Gándara porque en el Sur de Sonora aún tiene simpatizantes. En el estado la parte más fuerte, más dura de Acción Nacional que es la que está con el pariente y ex candidato a la gubernatura en la pasada contienda del 2015, y nos referimos a Javier Gándara, también estará con Ernesto. Los titulares actualmente del PAN en Sonora, los Munro, también apoyarán a ahora simpatizante priista y los que de plano se fueron a pagar el favor de la liberación de su tlatuani Guillermo Padrés son los panistas que las mandaban tocar en el periodo de gobierno 2009-2015. Las cartas están echadas y se visualiza una interesante batalla para concluir en el mes de junio sumándole a todo esto la problemática que implicaría la pandemia que este 2021 sin duda marcará las elecciones pues ya hay ejemplos como el de Estados Unidos que hizo caer a Trump.